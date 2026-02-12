Trường ĐH công lập tuyển dụng giáo sư lương 75 triệu đồng/tháng và nhiều đãi ngộ khác

Trường ĐH Kinh tế-Luật công bố mức lương tham khảo theo vị trí giảng viên ảnh chụp màn hình

Theo thông báo của Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), trường tuyển dụng 34 giảng viên các khoa: kinh tế, kinh tế đối ngoại, tài chính-ngân hàng, kế toán-kiểm toán, hệ thống thông tin, quản trị kinh doanh, luật kinh tế, toán kinh tế.

Trong đó, 2 khoa có nhu cầu tuyển dụng nhiều giảng viên nhất gồm kinh tế đối ngoại và quản trị kinh doanh, 9 giảng viên mỗi khoa. Chương trình tuyển dụng kéo dài đến hết tháng 2 năm nay.

Đáng chú ý trong thông báo tuyển dụng là mức lương tham khảo theo vị trí giảng viên, chính sách thu hút phát triển nhân sự, chính sách hỗ trợ công bố nghiên cứu khoa học và chính sách thi đua khen thưởng.

Cụ thể, mức lương hàng tháng của giảng viên dao động tùy theo vị trí việc làm: thạc sĩ từ 18-32 triệu đồng/tháng, tiến sĩ 28-45 triệu đồng/tháng, phó giáo sư 53-65 triệu đồng/tháng và giáo sư 65-75 triệu đồng/tháng. Mức lương gồm lương theo quy định nhà nước và lương theo vị trí việc làm. Mức lương trên chưa bao gồm thù lao nghiên cứu khoa học, vượt giờ giảng, giảng dạy bằng tiếng Anh, coi thi, chấm thi, tham gia các hội đồng, hỗ trợ đồng phục, phúc lợi dịp lễ, tết, thưởng KPIs cấp đơn vị và thưởng KPIs cấp trường.

Về chính sách thu hút nhân sự mới, Trường ĐH Kinh tế-Luật công khai mức hỗ trợ 1 lần 150 triệu đồng đối với nhân sự tiến sĩ không quá 45 tuổi và cam kết làm việc tối thiểu 5 năm; hỗ trợ 1 lần 250 triệu đồng đối với nhân sự phó giáo sư không quá 50 tuổi và cam kết làm việc tối thiểu 5 năm; hỗ trợ 1 lần 350 triệu đồng đối với nhân sự giáo sư không quá 50 tuổi và cam kết làm việc tối thiểu 5 năm.

Chính sách thưởng công bố quốc tế của Trường ĐH Kinh tế-Luật ảnh chụp màn hình

Trường này còn có chính sách khuyến khích nâng cao trình độ. Theo đó, nhân sự hoàn thành chương trình tiến sĩ trước hạn được hỗ trợ 150 triệu đồng, 100 triệu đồng nếu đúng hạn và 70 triệu đồng nếu quá hạn. Trong thời gian làm nghiên cứu sinh, giảng viên được giảm 50% tiết chuẩn hoặc nghỉ 2 tháng hưởng nguyên lương. Nhân sự có học vị tiến sĩ được hỗ trợ 150 triệu đồng khi đạt chức danh phó giáo sư, 250 triệu với chức danh giáo sư.

Trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM này còn có chính sách hỗ trợ công bố nghiên cứu khoa học, với mức 60-160 triệu đồng/bài công bố quốc tế, tùy tạp chí. Công bố trong nước được hỗ trợ 10-30 triệu đồng/bài.

Khi công khai các chính sách này, thông báo nhà trường nêu rõ, chính sách thu hút và giữ chân nhân tài với chế độ đãi ngộ hấp dẫn cả về tài chính lẫn phi tài chính, được thiết kế nhằm phát triển toàn diện và tôn vinh đóng góp của viên chức, người lao động. Ngoài ra, trường còn công bố hệ thống giải thưởng tiêu biểu đang được triển khai tại trường dành cho tập thể, nhóm cá nhân và cá nhân.

Trước đó, Trường ĐH Luật TP.HCM cũng công bố nhiều chính sách đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các quy định về đãi ngộ và thu hút đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học có học hàm học vị. Đáng chú ý, trường chi nửa tỉ đồng thu hút giáo sư về trường làm việc và mức này cũng áp dụng với giảng viên đang làm việc tại trường được công nhận học hàm giáo sư.