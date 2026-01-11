Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO:

Live Trường ĐH Công nghệ TP.HCM - Trường ĐH RMIT: Ứng cử viên khẳng định bản lĩnh

Thu Bồn - Bảo Nghi
11/01/2026 15:01 GMT+7

Vào lúc 16 giờ chiều nay (11.1), sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ trở nên sôi động với cuộc đối đầu đáng chú ý giữa đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM và đội Trường ĐH RMIT trong khuôn khổ nhóm 5, vòng loại khu vực TP.HCM - giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO.

* Trường ĐH Công nghệ TP.HCM quyết tâm lớn

Nhìn vào quá trình chuẩn bị, có thể thấy đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã thể hiện sự chuyên nghiệp và quyết tâm rất lớn. HLV trưởng Trần Lê Duy chia sẻ: "Đội lên kế hoạch tập luyện từ cuối tháng 10, duy trì cường độ  2-3 buổi/tuần cho đến nay. Trong đó, chúng tôi đã giao hữu 3 trận với kết quả khá tích cực 2 thắng, 1 hòa, trong đó có trận đánh bại Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM với tỷ số 2-0".

Dù đội hình năm nay có sự biến động lớn với 50% gương mặt mới, nhưng HUTECH vẫn sở hữu một bộ khung dày dặn kinh nghiệm từ mùa giải 2025. Sự hiện diện của thủ môn Phan Ngọc Bảo cùng các cầu thủ trụ cột còn lại như Ngô Trần Quốc Huy, Nguyễn Huỳnh Minh Duy, Lê Thanh Tùng và Hồ Nguyễn Tuấn Lâm giúp HUTECH vận hành trơn tru.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM - Trường ĐH RMIT: Ứng cử viên khẳng định bản lĩnh - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (trái) vào đến tứ kết ở mùa giải 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhóm 5 có đội HUTECH, Trường ĐH RMIT, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường ĐH Kinh tế Luật. HUTECH được đánh giá cao nhất ở nhóm đấu này. Với kinh nghiệm đã từng tiến sâu vào vòng chung kết, HLV Trần Lê Duy tự tin nhận định: "Nhóm 5 là nhóm đấu vừa sức với đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Tinh thần toàn đội đang rất hăng hái, phấn khởi và quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận đầu tiên gặp RMIT".

Về phía Trường ĐH RMIT, đây luôn là một ẩn số với tinh thần thi đấu cống hiến. Tuy nhiên, để đối đầu với một HUTECH đầy bản lĩnh và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, RMIT sẽ cần nhiều hơn là chỉ tinh thần. Sự chênh lệch về kinh nghiệm trận mạc tại các giải đấu lớn được xem là rào cản lớn nhất mà đội bóng RMIT phải đối mặt.

Mục tiêu của đoàn quân HLV Trần Lê Duy không chỉ dừng lại ở một chiến thắng trong trận ra quân. Ông khẳng định: "Mục tiêu của đội là giành vé vào vòng chung kết như mùa 2025". Với phong độ ổn định và lực lượng đồng đều, một chiến thắng thuyết phục trước RMIT sẽ là bàn đạp hoàn hảo để HUTECH hiện thực hóa mục tiêu giành vé dự vòng chung kết Nha Trang vào tháng 3 tới.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM - Trường ĐH RMIT: Ứng cử viên khẳng định bản lĩnh - Ảnh 2.

