Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vs Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đang nắm giữ lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé vào VCK khi chỉ cần một kết quả hòa, thậm chí là một trận thua không quá đậm là đủ để đi tiếp. Lợi thế về điểm số và hiệu số cho phép đội bóng này có thể nhập cuộc với tâm lý vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, với vị thế của một ứng cử viên nặng ký, đội bóng này chắc chắn sẽ không ra sân với tư tưởng cầu hòa. Thay vào đó, họ quyết tâm giành trọn 3 điểm để khẳng định sức mạnh tuyệt đối và chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với tấm vé góp mặt tại VCK năm nay.

Đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã giành 6 điểm, ghi 9 bàn, chưa thủng lưới lần nào ẢNH: ĐỘC LẬP

Chiều ngược lại, Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 sẽ thể hiện tinh thần thi đấu không bỏ cuộc dù phải đối đầu với đối thủ rất mạnh. Đối với họ, đây là cơ hội để lại một dấu ấn đậm nét, một lời chào đẹp và đầy tự hào gửi tới giải đấu cũng như những người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội bóng.

Vì thế, nhiều khả năng cuộc đối đầu giữa Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 sẽ diễn ra với thế trận cởi mở, sôi nội. Một cơn mưa bàn thắng là điều người hâm mộ đang chờ đợi.