Trường ĐH Cửu Long hợp tác với hơn 54 bệnh viện trong cả nước

Ngày 16.11, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Khoa Y và quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của khoa.

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu tại buổi lễ ẢNH: NAM LONG

Theo đó, Khoa Y được thành lập trên cơ sở tách ra từ Khoa Khoa học sức khỏe, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường đối với lĩnh vực y tế. Hiện nay, Khoa quản lý 3 ngành đào tạo trình độ đại học gồm: Y khoa, Y học cổ truyền và Răng - Hàm - Mặt, với tổng số gần 800 sinh viên. Nhân sự lãnh đạo Khoa gồm GS-TS-BS Đào Văn Dũng giữ chức vụ Trưởng khoa.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long cho biết, trong chiến lược phát triển của nhà trường, lĩnh vực khoa học sức khỏe luôn được xác định là một trong những định hướng trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng.

Theo PGS-TS Lương Minh Cừ, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng tăng, Trường ĐH Cửu Long đã chủ động xây dựng định hướng phát triển đào tạo lĩnh vực khoa học sức khỏe theo hướng hiện đại, đồng bộ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn hoạt động của ngành Y tế.





ThS Lê Tôn Đức Hòa, Chủ tịch Hội đồng trường và PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long trao quyết định nhân sự chủ chốt của Khoa Y ẢNH: NAM LONG

Năm 2025, Trường ĐH Cửu Long đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng tòa nhà Khoa học Sức khỏe, một trong những công trình trọng điểm trong chiến lược phát triển của Trường, với tổng kinh phí đầu tư hơn 169 tỉ đồng, tổng diện tích sử dụng hơn 9.500 m2. Công trình được đầu tư hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng mô phỏng và các phòng chức năng chuyên biệt, cùng nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Đây là nền tảng cơ sở vật chất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường từng bước nâng cao chất lượng đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, đặc biệt là tăng cường môn vào thực tiễn cho người học. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, cùng với định hướng phát triển lâu dài, hôm nay, Trường ĐH Cửu Long chính thức công bố quyết định thành lập Khoa Y.

GS-TS-BS Đào Văn Dũng, tân Trưởng Khoa Y phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: NAM LONG

"Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường ĐH Cửu Long tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, phục vụ cộng đồng, phấn đấu thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2030, hướng đến xây dựng ĐH Cửu Long với các trường thành viên, phát triển theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, hiện đại và bền vững. Trong chiến lược đó, khối Y khoa sẽ là một trong những đơn vị quan trọng, góp phần tạo nền tảng phát triển lĩnh vực khoa học sức khỏe, từng bước nâng cao vị thẻ, uy tín và năng lực đào tạo của Trường ĐH Cửu Long trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam", PGS-TS Lương Minh Cừ nhấn mạnh.

Các đại biểu cắt băng mừng ra mắt Khoa Y ẢNH: NAM LONG

Trong những năm qua, Trường ĐH Cửu Long không ngừng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo khối ngành Khoa học sức khỏe. Ngày 29.11.2025, nhà trường tổ chức khánh thành tòa nhà Khoa học sức khỏe. Công trình được đầu tư hệ thống giảng đường, phòng học, phòng thực hành và phòng khám đa khoa theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giảng dạy, học tập, thực hành và rèn luyện kỹ năng chuyên môn của giảng viên, sinh viên.

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng mở rộng mạng lưới hợp tác với các bệnh viện và cơ sở y tế nhằm tăng cường điều kiện thực tập, thực hành cho sinh viên. Đến nay, Trường ĐH Cửu Long đã ký kết hợp tác với 54 bệnh viện, cơ sở y tế tại tỉnh Vĩnh Long, các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, TP.HCM, khu vực Đông Nam bộ và miền Trung. Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị y tế, tạo thêm môi trường thực hành nghề nghiệp, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo lý thuyết với thực tiễn khám, chữa bệnh.

Tòa nhà Khoa học sức khỏe của Trường ĐH Cửu Long ẢNH: NAM LONG

Việc thành lập Khoa Y là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển Trường ĐH Cửu Long, thể hiện quyết tâm đầu tư và nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực y tế. Đây cũng là cơ sở để Nhà trường tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh của đội ngũ giảng viên, chuyên gia và bác sĩ; từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tăng cường hợp tác chuyên môn với các cơ sở y tế.

Thông qua việc kiện toàn tổ chức và phát triển Khoa Y, Trường ĐH Cửu Long hướng đến mục tiêu đào tạo đội ngũ nhân lực y tế có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp tốt, y đức và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.