Trường ĐH Cửu Long mở rộng hợp tác với các trường ĐH tại Trung Quốc

Chuyến công tác nhằm mở ra cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và giao lưu quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số.

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh

Theo đó, từ ngày 19 - 20.10, tại thành phố Quế Lâm (Trung Quốc), đoàn công tác Trường ĐH Cửu Long đã đến thăm và làm việc với Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Điện tử Quế Lâm.

Tại buổi làm việc, hai bên thảo luận về khả năng phối hợp tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, phát triển chương trình đào tạo liên kết, trao đổi giảng viên, sinh viên; đồng thời nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo và phòng thí nghiệm về trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh tại Trường ĐH Cửu Long. Đặc biệt, hai bên định hướng tăng cường hợp tác nghiên cứu ứng dụng, gắn kết quả nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của vùng ĐBSCL, tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, kiểm tra chất lượng, logistics và số hóa doanh nghiệp.

Quang cảnh khóa đào tạo chuyên đề “Ứng dụng sản xuất thông minh và trí tuệ nhân tạo” tại Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Điện tử Quế Lâm ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS-TS Lương Minh Cừ, nhấn mạnh: "Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và sản xuất thông minh không chỉ là xu thế của thời đại, mà còn là động lực quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương".

Trường ĐH Cửu Long mong muốn cùng đối tác Quế Lâm triển khai ba hướng hợp tác trọng tâm: phối hợp đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng chương trình đào tạo và phòng thí nghiệm về trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh; phối hợp nghiên cứu và chuyển giao kết quả vào thực tiễn sản xuất, đời sống.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi khai mạc khóa đào tạo chuyên đề “Ứng dụng sản xuất thông minh và trí tuệ nhân tạo” ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu ngôn ngữ và nghiên cứu khoa học

Tiếp đó, ngày 20 và 21.10, đoàn công tác đến thăm và làm việc với Trường ĐH Sư phạm Quảng Tây tại thành phố Quế Lâm và Trường ĐH Công nghệ Quế Lâm (Guilin University of Technology - GUT).

Tại đây, hai bên đề cập khả năng tổ chức các chương trình giao lưu tiếng Việt - tiếng Trung, trại hè ngôn ngữ và văn hóa; phối hợp xây dựng tài liệu giảng dạy, trao đổi học thuật, triển khai các khóa học ngắn hạn và nghiên cứu khả năng công nhận tín chỉ. Các chương trình liên kết đào tạo theo mô hình 2+2, 3+1 cũng được đặt ra để tiếp tục nghiên cứu, phù hợp với điều kiện và quy định của mỗi trường.

Đoàn công tác Trường ĐH Cửu Long đến thăm và làm việc với Trường ĐH Du lịch Quế Lâm ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Những định hướng này được kỳ vọng góp phần tăng cường giao lưu học thuật, nâng cao năng lực chuyên môn và ngoại ngữ cho giảng viên, sinh viên, đồng thời tạo nền tảng phát triển quan hệ hợp tác giáo dục lâu dài giữa hai cơ sở đào tạo và các nội dung được trao đổi hướng đến xây dựng chương trình đào tạo liên kết, mở rộng cơ hội học tập nâng cao cho sinh viên và giảng viên; đồng thời phối hợp nghiên cứu những vấn đề gắn với yêu cầu phát triển bền vững như biến đổi khí hậu, nông nghiệp thông minh, chế biến thực phẩm, dược học và năng lượng tái tạo.

Kết nối đào tạo du lịch với thực tiễn và nhu cầu doanh nghiệp

Đến ngày 22.10, đoàn công tác Trường ĐH Cửu Long đến thăm và làm việc với Trường ĐH Du lịch Quế Lâm (Guilin Tourism University - GLTU).

Tại đây, hai bên trao đổi khả năng phát triển các học phần liên kết, tổ chức chương trình học tập, khảo sát mô hình đào tạo và triển khai hoạt động thực hành gắn với môi trường nghề nghiệp. Các lĩnh vực được quan tâm gồm quản lý du lịch, quản trị khách sạn, tổ chức sự kiện - triển lãm, văn hóa du lịch số, marketing du lịch trên các nền tảng truyền thông mới và văn hóa ẩm thực.

Đoàn công tác Trường ĐH Cửu Long đến thăm và làm việc với Trường ĐH Sư phạm Quảng Tây ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Bên cạnh đó, hai trường xem xét khả năng tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về du lịch, nhà hàng và khách sạn; phối hợp nghiên cứu về du lịch thông minh, du lịch nông thôn, khách sạn xanh, du lịch ẩm thực, du lịch sức khỏe và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị du lịch.

PGS-TS Lương Minh Cừ cho biết, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn đòi hỏi tính thực tiễn và hội nhập rất cao. Việc hợp tác với Trường ĐH Du lịch Quế Lâm sẽ giúp Trường ĐH Cửu Long tiệm cận với các mô hình đào tạo du lịch hiện đại như du lịch số, du lịch xanh và du lịch thông minh. Chúng tôi cam kết đẩy mạnh kết nối nhà trường - doanh nghiệp để sinh viên không chỉ giỏi lý thuyết, thành thạo kỹ năng mà còn có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc quốc tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đoàn công tác Trường ĐH Cửu Long làm việc với Trường ĐH Công nghệ Quế Lâm ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Việc tăng cường kết nối giữa cơ sở giáo dục với doanh nghiệp du lịch cũng được xác định là một hướng hợp tác quan trọng, nhằm mở rộng cơ hội thực tập, việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ ngành du lịch.

Chuyến công tác góp phần khẳng định định hướng phát triển của Trường đại học Cửu Long trong việc tăng cường hội nhập quốc tế, đổi mới đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ. Qua đó, nhà trường hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL và cả nước.