Giáo dục

Trường ĐH FPT mở rộng danh mục đào tạo, đáp ứng nhu cầu việc làm tương lai

Thông tin dịch vụ
02/12/2025 10:59 GMT+7

Trong bối cảnh AI, dữ liệu và tự động hóa đang tái định hình thị trường lao động toàn cầu, Trường Đại học FPT (FPTU) mở rộng danh mục đào tạo năm 2026, giúp thí sinh không chỉ chọn ngành mình muốn học hôm nay, mà còn chuẩn bị năng lực cho những công việc tương lai đang hình thành.

Danh mục đào tạo năm 2026 của FPTU bao gồm nhiều chuyên ngành mới như Khoa học dữ liệu ứng dụng, Truyền thông marketing tích hợp, Truyền thông thương hiệu, Thương mại điện tử, Quản trị giải trí và sự kiện, Quản trị trải nghiệm khách hàng, Quản trị thu mua, Phân tích kinh doanh (Business Analytics) cùng các chuyên ngành Ngôn ngữ thương mại (Anh - Hàn - Trung). Đặc biệt, năm 2026 FPTU ra mắt Hệ Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính - chương trình đào tạo tinh hoa với chuẩn đầu vào chọn lọc và định hướng chuyên sâu cho những sinh viên có năng lực nổi trội về công nghệ. Chương trình gồm hai chuyên ngành mũi nhọn: Trí tuệ nhân tạo & Khoa học dữ liệu và An ninh mạng & An toàn số - những lĩnh vực đang được các tập đoàn công nghệ, tài chính, thương mại và sản xuất hàng đầu thế giới ưu tiên tuyển dụng.

Trường ĐH FPT mở rộng danh mục đào tạo, đáp ứng nhu cầu việc làm tương lai - Ảnh 1.

Danh mục các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học FPT năm 2026

Việc bổ sung các chuyên ngành mới được FPTU xây dựng dựa trên phân tích dữ liệu thị trường, dự báo nghề nghiệp toàn cầu và tham vấn doanh nghiệp trong hệ sinh thái FPT, nhằm bảo đảm sinh viên học đúng năng lực thị trường tương lai sẽ đòi hỏi. Từ những phân tích đó, FPTU tái cấu trúc chương trình theo ba nhóm định hướng then chốt của việc làm tương lai: Công nghệ - AI - dữ liệu, Kinh doanh - dịch vụ hiện đại và Truyền thông - sáng tạo - nội dung số. Các nhóm này kết nối thành một hệ sinh thái kỹ năng toàn diện, giúp sinh viên có nền tảng công nghệ - dữ liệu vững, đồng thời phát triển tư duy sáng tạo và khả năng làm việc trong môi trường toàn cầu.

Mô hình đào tạo của FPTU kết hợp chặt chẽ giữa học thuật và trải nghiệm thực tế thông qua học kỳ OJT (On the Job Training), các dự án được "đặt bài" trực tiếp từ doanh nghiệp, hệ thống lab - studio - innovation hub, chương trình trao đổi quốc tế và cộng đồng dự án đa ngành. Tất cả được triển khai trong một môi trường vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, giúp sinh viên vừa "sống trong nghề tương lai" vừa rèn luyện năng lực làm việc đa văn hóa - yếu tố quan trọng để hội nhập và phát triển trên phạm vi toàn cầu.

Trường ĐH FPT mở rộng danh mục đào tạo, đáp ứng nhu cầu việc làm tương lai - Ảnh 2.

FPTU hướng tới đào tạo những người trẻ giỏi công nghệ, linh hoạt, có khả năng tạo giá trị mới và đủ bản lĩnh dẫn dắt sự thay đổi trong kỷ nguyên AI

Chương trình đào tạo của FPTU đề cao các năng lực cốt lõi của kỷ nguyên số: tư duy dữ liệu, khả năng ứng dụng và làm chủ công nghệ, ngoại ngữ - tư duy toàn cầu, và năng lực sáng tạo - đổi mới - thích ứng. Đây là những kỹ năng bền vững, giúp sinh viên tự tin bắt đầu sự nghiệp tại Việt Nam hoặc bước vào các thị trường quốc tế.

Với danh mục đào tạo mới và hệ sinh thái học tập hiện đại, Trường Đại học FPT hướng tới mục tiêu đào tạo thế hệ nhân lực làm chủ tương lai - sẵn sàng cho sự nghiệp toàn cầu (Future Forward - Global Ready): những người trẻ giỏi công nghệ, linh hoạt, có khả năng tạo giá trị mới và đủ bản lĩnh dẫn dắt sự thay đổi trong kỷ nguyên AI.

