Trường ĐH FPT triển khai chuỗi sự kiện quy mô toàn quốc cho học sinh, phụ huynh

"Summer Journey": Sẵn sàng chạm tới giấc mơ

"Summer Journey" là chương trình trải nghiệm dành cho học sinh lớp 12 đã hoàn thành hồ sơ xét tuyển vào Trường đại học FPT. Với chuỗi hoạt động như teambuilding, Lễ hội nước, Lửa trại, Đêm yêu thương… chương trình sẽ không chỉ giúp các sĩ tử giải tỏa những áp lực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT căng thẳng mà còn giúp các bạn trẻ gắn kết, làm quen với môi trường đại học tương lai.

Chương trình được tổ chức trong 3 ngày từ 13 - 15.7 tại Cần Thơ với rất nhiều quà tặng chuẩn gu GenZ.

FPTU Summer Jamboree 2025: Hội trại 3 ngày 3 đêm dành cho công dân số

Diễn ra từ 18 đến 20.7 tại campus Đà Nẵng, FPTU Summer Jamboree 2025 là hội trại trải nghiệm giáo dục quy mô quốc tế, quy tụ hàng ngàn thanh thiếu niên từ 18-21 tuổi.

Lấy chủ đề "Prompt Your Future", chương trình gồm 3 nhóm hoạt động chính: Jam Olympic, các thử thách như "Vượt chướng ngại vật" hay "Rung chuông vàng" với chủ đề công nghệ song hành cùng phát triển bền vững là dịp để các trại sinh rèn luyện phản xạ nhanh, tinh thần phối hợp và tư duy chiến lược; Jam Technology mang đến chuỗi workshop chuyên sâu về "AI và đạo đức công nghệ" hay "Sáng tạo nội dung số". Từ đó hình thành tư duy phản biện và ý thức sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm; Jam Skill mở ra không gian phát triển toàn diện kỹ năng mềm, cảm xúc và tinh thần công dân toàn cầu thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật được lồng ghép công nghệ khéo léo, kết nối cộng đồng và giao lưu đa văn hóa.

FPTU Summer Jamboree 2025 là điểm hẹn để người trẻ bước ra khỏi vùng an toàn, dấn thân vào hành trình tự khám phá, tự học hỏi và tự dẫn dắt.

FPTU FEST 2025: Đại nhạc hội - công nghệ - văn hóa bùng nổ tại Hà Nội và TP.HCM

Ngày 03/08, FPTU FEST 2025 tại Hà Nội diễn ra tại campus Hòa Lạc, là sự kiện Open Day kết hợp âm nhạc - công nghệ - văn hóa quy mô lớn, dự kiến thu hút 25.000 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Tại sự kiện, các bạn trẻ sẽ được: Trải nghiệm công nghệ tương tác VR, AR, IoT; Thưởng thức các màn thi đấu vũ đạo đến từ các nhóm THPT; Gặp gỡ sinh viên, khám phá môi trường học tập chuẩn quốc tế. Đặc biệt là cháy hết mình cùng đêm nhạc hội với sự góp mặt của dàn sao hạng A hot hit: Hòa Minzy, HIEUTHUHAI, MONO…

Cùng ngày, tại TP.HCM, FPTU FEST diễn ra trong không khí bùng nổ với chủ đề "Rise with AI", kết hợp giữa trình diễn âm nhạc, công nghệ và không gian sáng tạo.

Dàn nghệ sĩ "đốt cháy" sân khấu gồm: "em xinh" Phương Mỹ Chi, các "anh trai say hi" ISAAC, Caption Boy, HURRYKNG, JSOL; THE FLOB - ban nhạc indie mang tinh thần nổi loạn, tự do và biểu diễn "máu lửa"; DJ Khánh - phù thủy âm thanh với những cú drop "chạm nóc"...

FPTU FEST TP.HCM hứa hẹn trở thành đại tiệc âm nhạc - công nghệ không thể bỏ lỡ của cộng đồng Gen Z miền Nam.

Hội thảo phụ huynh các miền: Đồng hành chọn đúng - vững bước tương lai

Hội thảo "Hiểu đúng - Quyết định đúng" đặc biệt dành riêng cho phụ huynh học sinh THPT tìm hiểu FPTU từ những trải nghiệm thực tế diễn ra từ 8h - 11h ngày 13/7/2025 tại campus TP.HCM.

Nội dung bao gồm: Tham quan cơ sở vật chất hiện đại; Trải nghiệm mô hình học tập thực chiến; Gặp gỡ giảng viên chuyên ngành để tư vấn định hướng; Chia sẻ thông tin học phí - học bổng - ký túc xá…



Đặc biệt, khi tham gia hội thảo, các phụ huynh, học sinh sẽ được tặng vé VIP FPTU FEST và cơ hội trúng iPad.

Tại Quy Nhơn, sự kiện "Hiểu đúng - Quyết định đúng" kết hợp hội thảo phụ huynh và trải nghiệm thực tế dành cho hơn 2.000 phụ huynh - học sinh, đặc biệt là 1.000 học sinh đã đăng ký nhập học sẽ diễn trong 2 ngày 19 - 20.7.

Sự kiện sẽ có Hội thảo định hướng ngành học với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT, chuyên gia giáo dục - công nghệ, cựu sinh viên… Ngoài ra, học sinh và phụ huynh sẽ cùng trải nghiệm mô hình học tập, cơ sở vật chất và tham gia nhiều hoạt động kết nối khác…

Bên cạnh các sự kiện trực tiếp, Trường đại học FPT còn triển khai chuỗi hoạt động online hấp dẫn như loạt livestream trên các nền tảng Facebook, TikTok nhiều chủ đề khác nhau với chuyên gia, phụ huynh và cựu sinh viên FPTU nhằm đồng hành với phụ huynh, học sinh giải tỏa tâm lý trước, trong và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như tư vấn định hướng chọn ngành chọn nghề trong thời đại AI.

Với chuỗi hoạt động trải nghiệm quy mô toàn quốc trong mùa hè 2025, Trường đại học FPT không chỉ kiến tạo một sân chơi giàu cảm hứng cho thế hệ trẻ, mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong giáo dục khai phóng và định hướng nghề nghiệp thế kỷ 21.

Tham khảo nhiều hoạt động thú vị của FPTU tại đây (https://daihoc.fpt.edu.vn/).