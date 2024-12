Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đào tạo thạc sĩ song bằng về cảng và logistics

Đại diện Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (trái) và ĐH Tongmyong (Hàn Quốc) trong lễ ra mắt chương trình đào tạo ẢNH: TH.H.

Hôm nay (2.12), Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM ra mắt chương trình thạc sĩ song bằng cảng và logistics hợp tác với ĐH Tongmyong (Hàn Quốc).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Tiến Thủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết đây là chương trình thạc sĩ song bằng đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực cảng và logistics.

Thông tin từ nhà trường, chương trình sẽ do giảng viên 2 trường ĐH cùng tham gia giảng dạy. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên nhận 2 bằng thạc sĩ gồm: bằng thạc sĩ khoa học hàng hải do Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cấp và bằng thạc sĩ cảng và logistics do ĐH Tongmyong (Hàn Quốc) cấp.

Chương trình dành cho các học viên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học các chương trình thạc sĩ tại trường, ứng viên tốt nghiệp ĐH các ngành/chuyên ngành phù hợp. Trong đó, học viên sẽ được xem xét công nhận các tín chỉ phù hợp khi đăng ký học chương trình song bằng. Học viên cũng cần có năng lực tiếng Anh đạt bậc 4/6 Khung tham chiếu chung châu Âu hoặc tương đương.

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, là trường ĐH đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực giao thông vận tải như hàng hải, hàng không, đường bộ, đường sông, đường sắt và nhiều ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Quy mô đào tạo hiện nay của trường trên 21.000 sinh viên, học viên cho các trình độ và hình thức đào tạo.

Riêng trình độ thạc sĩ, trường đào tạo 12 ngành do trường cấp bằng gồm: khoa học máy tính, kỹ thuật cơ khí động lực, kỹ thuật tàu thủy, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật điện, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình thủy, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, quản lý xây dựng, tổ chức và quản lý vận tải, khoa học hàng hải.

Ở bậc ĐH, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM hiện đang thực hiện chương trình liên kết đào tạo nhiều ngành. Cụ thể gồm ngành quản lý cảng và logistics (liên kết đào tạo với Trường ĐH Tongmyong, Hàn Quốc); logistics và quản lý chuỗi cung ứng (liên kết đào tạo với Trường ĐH Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc); công nghệ thông tin (liên kết đào tạo với ĐH Tongmyong Hàn Quốc); công nghệ thông tin (liên kết đào tạo với Australian Catholic University, Úc).