Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tuyển giảng viên lương tới 80 triệu đồng/tháng

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM thông báo tuyển dụng giảng viên có trình độ cao với lương hấp dẫn USSH

Trường tuyển dụng giảng viên những lĩnh vực nào?

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM thông báo tuyển dụng giảng viên có trình độ cao với lương hấp dẫn.

Theo đó, thực hiện Đề án thu hút đội ngũ trình độ cao giai đoạn 2026–2030, trường thông báo tuyển dụng, thu hút đội ngũ nhân sự trình độ cao năm 2026 với 17 chỉ tiêu tại các đơn vị đào tạo của nhà trường.

Các vị trí tuyển dụng, thu hút đội ngũ trình độ cao năm 2026 cụ thể gồm:



2 giảng viên ngành báo chí, truyền thông, khoa học máy tính;

2 giảng viên ngành quản trị nhân lực;

2 giảng viên khoa học liên ngành;

1 giảng viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc;

1 giảng viên ngành khoa học quản lý;

1 giảng viên ngành khoa học dữ liệu;

1 giảng viên ngành chính sách công;

4 giảng viên ngành tâm lý học;

1 giảng viên ngành ngôn ngữ học;

2 giảng viên ngành nghệ thuật học.

Đối tượng thu hút là các nhà khoa học, giảng viên người Việt Nam và người nước ngoài có năng lực chuyên môn, nghiên cứu và giảng dạy, đáp ứng yêu cầu của từng vị trí việc làm. Ứng viên cần có trình độ tiến sĩ trở lên; ưu tiên giáo sư, phó giáo sư có chuyên môn phù hợp với ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

Bên cạnh đó, ứng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn của giảng viên ĐH, sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi khoa học; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sức khỏe bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Ứng viên cũng cần đáp ứng một trong các tiêu chuẩn về thành tích nghiên cứu, công bố khoa học, sáng chế, giải pháp hữu ích, chuyển giao công nghệ hoặc kinh nghiệm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục ĐH uy tín.

Lương Nhà nước và lương theo vị trí việc làm

Đối với ứng viên người Việt Nam, ngoài tiền lương theo quy định hiện hành của Nhà nước, trường áp dụng mức lương theo vị trí việc làm gồm: tiến sĩ 45 triệu đồng/tháng, phó giáo sư 55 triệu đồng/tháng và giáo sư 60 triệu đồng/tháng.

Đối với ứng viên người nước ngoài, mức lương cơ bản là 20 triệu đồng/tháng, đồng thời áp dụng mức lương theo vị trí việc làm tương ứng. Theo đó, mức lương cao nhất dành cho giáo sư người nước ngoài lên tới 80 triệu đồng/tháng.

Chính sách này được thực hiện tối đa 5 năm kể từ thời điểm tuyển dụng và được duy trì căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả công việc. Ứng viên người nước ngoài còn được hỗ trợ một vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông mỗi năm.

Nhân sự trình độ cao còn được hỗ trợ đăng ký, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học với kinh phí phù hợp từng cấp; tham gia nhiệm vụ đặt hàng, tư vấn chính sách, các đề án, dự án trong nước và quốc tế; hưởng các khoản thưởng, phúc lợi và kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo theo quy định. Nhà trường đồng thời có chính sách hỗ trợ lệ phí, công tác phí và khen thưởng đối với nhà khoa học đăng ký, được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPP.HCM là một thành viên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. Trường đào tạo 42 ngành bậc ĐH, 34 ngành bậc thạc sĩ, 17 ngành bậc tiến sĩ trong 10 lĩnh vực: khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, nghệ thuật, nhân văn khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, kinh doanh và quản lý kiến trúc và xây dựng, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân, môi trường và bảo vệ môi trường.