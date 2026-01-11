Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO:

Live Trường ĐH Kinh tế Luật - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Tìm 3 điểm đầu tay

Thu Bồn - Lĩnh Nam
11/01/2026 12:52 GMT+7

14 giờ hôm nay (11.1), đội Trường ĐH Kinh tế Luật đối đầu đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, ở trận đấu thuộc lượt đầu nhóm 5 - vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM là cái tên quen thuộc tại TNSV những mùa qua. Ở vòng loại khu vực TP.HCM năm nay, đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nằm ở nhóm 5 với Trường ĐH Kinh tế Luật, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH RMIT. Tại trận ra quân diễn ra chiều nay, đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chạm trán đội Trường ĐH Kinh tế Luật.

HLV Phạm Hà Minh cho biết: "Mục tiêu trước mắt của đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM là giành 1 chiến thắng ở nhóm này. Trước trận đấu đầu tiên, đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM rất tự tin, sẵn sàng và cố gắng giành chiến thắng, đồng thời tích lũy về mặt hiệu số để hy vọng cạnh tranh tấm vé tiến vào trận play-off".

Trường ĐH Kinh tế Luật - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: - Ảnh 1.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (áo trắng) gặp Trường ĐH Bách khoa TP.HCM ở vòng loại mùa giải lần III - 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Về lực lượng, HLV Hà Minh cho biết đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có đội hình đồng đều, khá hơn so với mùa giải 2025. Các cầu thủ của đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã cùng nhau tham gia một giải đấu gần đây, nên có sự gắn kết trong lối chơi.

Nói về đối thủ, HLV đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết không có nhiều thông tin về đội Trường ĐH Kinh tế Luật. Dù vậy, ông Minh cho rằng trình độ giữa hai đội có lẽ là tương đồng, không có sự chênh lệch lớn, nên trận đấu sẽ gay cấn.

Trường ĐH Kinh tế Luật - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: - Ảnh 2.

Tin liên quan

Hat-trick đặc biệt của chàng sinh viên năm cuối

Hat-trick đặc biệt của chàng sinh viên năm cuối

Ngay trong trận mở màn của TNSV THACO cup 2026, Hoàng Sỹ Oai đã để lại dấu ấn đậm nét với cú hat-trick đẹp mắt.

Trường ĐH Quy Nhơn 1-0 Trường ĐH Sài Gòn: 3 điểm kịch tính

Cựu vương Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM thắng rất đậm: Màn tái xuất ấn tượng

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Kinh tế luật Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tnsv thaco cup TNSV giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận