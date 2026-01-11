Đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM là cái tên quen thuộc tại TNSV những mùa qua. Ở vòng loại khu vực TP.HCM năm nay, đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nằm ở nhóm 5 với Trường ĐH Kinh tế Luật, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH RMIT. Tại trận ra quân diễn ra chiều nay, đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chạm trán đội Trường ĐH Kinh tế Luật.

HLV Phạm Hà Minh cho biết: "Mục tiêu trước mắt của đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM là giành 1 chiến thắng ở nhóm này. Trước trận đấu đầu tiên, đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM rất tự tin, sẵn sàng và cố gắng giành chiến thắng, đồng thời tích lũy về mặt hiệu số để hy vọng cạnh tranh tấm vé tiến vào trận play-off".



Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (áo trắng) gặp Trường ĐH Bách khoa TP.HCM ở vòng loại mùa giải lần III - 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Về lực lượng, HLV Hà Minh cho biết đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có đội hình đồng đều, khá hơn so với mùa giải 2025. Các cầu thủ của đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã cùng nhau tham gia một giải đấu gần đây, nên có sự gắn kết trong lối chơi.

Nói về đối thủ, HLV đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết không có nhiều thông tin về đội Trường ĐH Kinh tế Luật. Dù vậy, ông Minh cho rằng trình độ giữa hai đội có lẽ là tương đồng, không có sự chênh lệch lớn, nên trận đấu sẽ gay cấn.