Trường ĐH Nam Cần Thơ trên đường phát triển

Trường ĐH Nam Cần Thơ (DNC) trong các ngày (24 - 26.7) đã tổ chức 7 chương trình lễ trao bằng tốt nghiệp đại học (ĐH) cho hơn 3.500 sinh viên thuộc các ngành Y khoa, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Luật, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh, Truyền thông đa phương tiện, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Ngôn ngữ Anh… Thông qua các chương trình nêu trên, lãnh đạo DNC cũng đã khen thưởng hơn 470 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, loại giỏi.

Ngôi trường đa bậc, đa ngành

300 tân bác sĩ DNC ra trường đợt này tiếp tục bổ sung nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh, thành.

BS.CK2 Trần Văn Dũng (thứ 7 từ trái sang), Phó giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ trao khen thưởng cho tân bác sĩ DNC ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Với hệ sinh thái đa dạng, Trường ĐH Nam Cần Thơ đã đưa Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ đi vào hoạt động từ tháng 5.2022 với trang thiết bị y tế tiên tiến đạt chuẩn quốc tế. Đến tháng 12.2025, Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ đã đạt được chứng nhận kiểm định quốc tế AACI (Mỹ) mở ra cơ hội học tập, thực hành chất lượng cao dành cho sinh viên trong nước và quốc tế.

Thời gian qua, Trường ĐH Nam Cần Thơ không ngừng đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, tăng cường thực hành, thực tập, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, bệnh viện, tổ chức trong ngoài nước. Nhà trường tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, xây dựng môi trường học tập tiên tiến, lấy người học làm trung tâm, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp toàn diện, tư duy đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế.

Sinh viên quốc tế theo học tại Trường ĐH Nam Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

TS Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng DNC cho biết năm học 2025 - 2026 Trường ĐH Nam Cần Thơ đã tuyển sinh và đào tạo 10 ngành bằng 100% tiếng Anh. Năm nay DNC tiếp tục tuyển sinh đào tạo 49 ngành ĐH chính quy, 9 chuyên ngành cao học, 3 ngành chuyên khoa cấp I và 2 chuyên ngành nghiên cứu sinh. Trường cũng tuyển sinh liên thông, hệ vừa làm vừa học. Đến nay tổng số người học của DNC lên hơn 23.000 sinh viên, học viên. Đặc biệt hơn 150 sinh viên đến từ Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal, Lào, Myanmar và các nước Trung Đông đang tham gia chương trình ĐH Y khoa quốc tế khóa 1, 2 tại DNC. Năm 2026 Trường ĐH Nam Cần Thơ tiếp tục tuyển sinh đào tạo ngành Quản trị kinh doanh theo chương trình liên kết với Trường đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST). Trường ĐH Nam Cần Thơ chính thức đạt chuẩn quốc tế QS Stars 4 sao. Chuẩn quốc tế này là một trong những hệ thống đánh giá uy tín dành cho các trường ĐH trên toàn thế giới của Vương quốc Anh. Hơn 13 năm hình thành, phát triển, Trường ĐH Nam Cần Thơ đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục ĐH tư thục uy tín đa bậc, đa ngành tại khu vực ĐBSCL, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ và DNC chụp hình lưu niệm trong chương trình gặp gỡ ẢNH: THANH XUÂN

Những kế hoạch trong tương lai

Tháng 12.2025, DNC đã thành lập 4 trường thành viên gồm Trường Khoa học Sức khỏe, Trường Luật - Kinh tế, Trường Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ - Kỹ thuật. Các trường thành viên này là tiền đề để DNC phấn đấu sớm trở thành ĐH Nam Cần Thơ.

Hạ tuần tháng 6 rồi, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ; ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN-MT; đại diện sở, ngành TP.Cần Thơ đã có chương trình làm việc với lãnh đạo Trường ĐH Nam Cần Thơ nhằm ghi nhận đề xuất, kiến nghị; đồng thời tháo gỡ khó khăn giúp DNC phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ tặng Bằng khen cho Trường ĐH Nam Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Báo cáo trong chương trình làm việc này, TS-LS Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng DNC cho rằng quá trình hình thành và phát triển nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành, địa phương thuộc thành phố. Thời gian tới DNC mong muốn được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP.Cần Thơ, trung tâm vùng ĐBSCL. Vì thế, DNC đề xuất nhiều vấn đề bức thiết liên quan đến đầu tư, phát triển trong tương lai. "Trường ĐH Nam Cần Thơ kính đề nghị UBND TP.Cần Thơ quy hoạch mở rộng quy mô đối với phần đất lân cận của dự án xây dựng DNC về phía tây bắc khoảng 108 ha thuộc P.Long Tuyền. Phần diện tích đề nghị mở rộng này, Trường ĐH Nam Cần Thơ sẽ đầu tư dự án đa chức năng đáp ứng yêu cầu phát triển của DNC trong giai đoạn mới…", TS-LS Nguyễn Tiến Dũng thông tin.

Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ nằm sát quốc lộ 1, thuận tiện giao thông ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu mà Trường ĐH Nam Cần Thơ đạt được trong hơn 13 năm qua và cho rằng DNC đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.Cần Thơ, vùng ĐBSCL, cùng cả nước. Những năm qua, Trường ĐH Nam Cần Thơ đã tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng; ủng hộ mạnh mẽ công tác an sinh xã hội; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Chia sẻ với những khó khăn và những đề xuất của DNC, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao các sở, ngành khẩn trương rà soát, tham mưu xử lý theo thẩm quyền; đồng thời khẳng định thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Trường ĐH Nam Cần Thơ phát triển bền vững, góp phần phát huy vai trò của giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong chiến lược xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm động lực của vùng ĐBSCL.