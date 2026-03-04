Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM lưu ý quy định xét tuyển nhóm ngành luật năm 2026

Thí sinh dự thi và xét tuyển năm 2025 ảnh: nhật thịnh

5 phương thức tuyển sinh vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

Năm nay, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM sử dụng các phương thức tuyển sinh gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp của kết quả học tập, thành tích, năng khiếu đặc biệt bậc THPT và chứng chỉ tiếng Anh.

Điểm xét tuyển là điểm quy đổi theo tổ hợp môn của 3 năm học lớp 10, 11, 12 cộng với điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có) và tổng điểm ưu tiên quy đổi (nếu có). Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được quy đổi theo thang điểm 150.

Điểm quy đổi theo tổ hợp môn của 3 năm học = Điểm quy đổi (điểm trung bình theo tổ hợp lớp 10) + Điểm quy đổi (điểm trung bình theo tổ hợp lớp 11) + Điểm quy đổi (điểm trung bình theo tổ hợp lớp 12).

Điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có) = Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + Điểm quy đổi kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) + Điểm quy đổi trường chuyên/Năng khiếu + Điểm quy đổi (mức đánh giá kết quả học tập cả năm đạt loại tốt của lớp 10, lớp 11, lớp 12).

Bảng điểm quy đổi và cộng điểm của phương thức xét tuyển tổng hợp như sau:

Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT năm 2026.

Điều kiện xét tuyển với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước, cần có kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ 6,5 trở lên; thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 có kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ loại khá trở lên; thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của trường. Kết quả thi của các đợt thi trong năm chỉ được xét tuyển vào đúng năm tuyển sinh và đúng thời gian quy định nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức này.

Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Điều kiện xét tuyển trường sẽ thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phương thức 5: Xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn, áp dụng cho chương trình ĐH chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng.

Tổ hợp môn xét tuyển như sau:

Lưu ý với thí sinh tham gia xét tuyển nhóm ngành luật

Trong thông báo tuyển sinh, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng lưu ý thí sinh về quy định chung khi tham gia xét tuyển với nhóm ngành luật gồm: luật, luật kinh tế, luật kinh tế (tiếng Anh bán phần).

Theo đó, thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước, khi sử dụng phương thức 2 và phương thức 3 cần có tổng điểm xét tuyển tối thiểu 18 điểm (tính theo thang điểm 30). Các tổ hợp xét tuyển có môn toán và ngữ văn, hoặc toán, hoặc ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên (theo thang điểm 10, đối với các phương thức khác, điểm môn toán và văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng).

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, cần đạt ngưỡng đầu vào do trường công bố theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT. Với phương thức không phải xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần có kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương); Có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt 18 điểm trở lên (các tổ hợp xét tuyển có môn toán và ngữ văn, hoặc toán, hoặc ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10, điểm môn toán và văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,5 trở lên.

Ngoài ra, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng lưu ý thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 đăng ký xét tuyển ở các phương thức 2, 3, 4, 5 cần có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30. Thông tin từng ngành tuyển sinh năm 2026 của trường xem TẠI ĐÂY.