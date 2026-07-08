Trường ĐH Ngoại Thương tuyển ngành Quản trị Nguồn nhân lực số và Phát triển Tổ chức

Chương trình được thiết kế theo chuẩn quốc tế và giảng dạy bằng tiếng Anh. Với định hướng "Quản trị nhân lực số - Kiến tạo tổ chức tương lai", Digital HRM & OD phát triển năng lực sinh viên dựa trên nền tảng chuyên môn nhân sự hiện đại, kỹ năng công nghệ, tư duy chiến lược và văn hóa tổ chức, từ đó tạo cơ hội cho sinh viên hội nhập toàn cầu.

Điểm bứt phá của chương trình nằm ở sự kết hợp chặt chẽ giữa học thuật, thực tiễn và công nghệ. Sinh viên không chỉ được nắm vững lý thuyết chuyên sâu mà còn được tham gia trải nghiệm và học từ những tình huống thực tế tại doanh nghiệp để có được khả năng thích nghi toàn diện. Trong quá trình đào tạo, sinh viên sẽ có những góc nhìn cụ thể và định hướng rõ ràng, từ đó nâng cao trải nghiệm học tập và gia tăng năng lực nghề nghiệp.

Không khí sôi nổi trong giờ học của sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh - FTU ẢNH: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - FTU

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Digital HRM & OD có khả năng đảm nhận các vị trí chuyên gia, quản lý nhân sự thời đại số hoặc khởi nghiệp. Chương trình chính là sự lựa chọn phù hợp đối với những thí sinh có mong muốn phát triển trong lĩnh vực quản trị nhân sự thời đại mới.