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Giáo dục

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Kiến tạo môi trường học tập, nâng cao chất lượng giáo dục

Nga Nguyễn
Nga Nguyễn
10/06/2026 08:00 GMT+7

Với định hướng phát triển theo mô hình đại học đa ngành, đạt chuẩn quốc tế, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với mô hình đào tạo gắn kết với doanh nghiệp là trung tâm tri thức đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập toàn cầu của đất nước.

Trường đại học Nguyễn Tất Thành đang từng bước khẳng định vị thế bằng chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, công nghệ và môi trường học tập hiện đại.

Xây dựng 2 tòa nhà công nghệ cao 300 tỉ đồng phục vụ nghiên cứu, giảng dạy

Một trong những dấu mốc nổi bật thể hiện tầm nhìn chiến lược của Trường đại học Nguyễn Tất Thành chính là lễ khởi công hai tòa nhà trung tâm phát triển công nghệ cao vừa được tổ chức tại Khu Công nghệ cao TP.HCM. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Kiến tạo môi trường học tập, nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 1.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành khởi công 2 tòa nhà

ẢNH: NTTU

Đây là dự án trọng điểm của trường nằm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trong giai đoạn mới theo định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, viện nghiên cứu trong - ngoài nước.

PGS-TS-NGƯT Nguyễn Kim Hồng - Hiệu trưởng Trường đại học Nguyễn Tất Thành - khẳng định Trung tâm Phát triển công nghệ cao sau khi hoàn thiện sẽ là nơi tri thức và công nghệ được nuôi dưỡng, ươm mầm và chuyển hóa thành những giá trị thực tiễn cho xã hội. Đây sẽ là nơi sinh viên được thực hành, nghiên cứu và sáng tạo trong môi trường học tập đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời cũng là không gian để các nhà khoa học, giảng viên và doanh nghiệp cùng gặp gỡ, hợp tác và phát triển những ý tưởng đột phá.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Kiến tạo môi trường học tập, nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 2.

Tòa nhà N1 Trường Nguyễn Tất Thành tại Khu Công nghệ cao

ẢNH: NTTU

Việc đầu tư xây dựng thêm 2 tòa nhà nhằm tiếp tục hướng đến mục tiêu tập trung các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải mã công nghệ, hoàn thiện các công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm trong các lĩnh vực công nghệ cao đang ưu tiên phát triển tại Việt Nam.

Trung tâm mô phỏng Răng Hàm Mặt - môi trường thực hành chuẩn thực tế

Không chỉ đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, Trường đại học Nguyễn Tất Thành còn chú trọng phát triển hệ thống thực hành chuyên sâu cho khối ngành sức khỏe, đặc biệt là Trung tâm mô phỏng Răng Hàm Mặt hiện đại.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Kiến tạo môi trường học tập, nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 3.

Trung tâm mô phỏng Răng Hàm Mặt

ẢNH: NTTU

Đây là dự án có quy mô lớn, được Trường đại học Nguyễn Tất Thành lên kế hoạch và triển khai với định hướng rõ ràng: xây dựng một hệ sinh thái đào tạo Răng Hàm Mặt hiện đại và toàn diện. Đồng thời, Trung tâm cũng là không gian mở cho nghiên cứu – đổi mới sáng tạo – kết nối và chuyển giao tri thức và kết nối quốc tế, góp phần đào tạo lực lượng giảng viên và bác sĩ Răng Hàm Mặt không chỉ giỏi tay nghề mà còn có năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

Sinh viên Ngô Gia Linh chia sẻ: "Là sinh viên năm nhất, em thật sự bất ngờ và hào hứng khi được tiếp cận sớm với Trung tâm mô phỏng hiện đại như vậy. Việc học và thực hành trên các thiết bị mô phỏng giúp em hiểu bài nhanh hơn, hình dung rõ hơn về công việc sau này. Xây dựng Trung tâm mô phỏng không chỉ cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào đào tạo, mà còn tạo cho tụi em cảm giác được quan tâm, được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu".

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Kiến tạo môi trường học tập, nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 4.

Trung tâm mô phỏng Răng Hàm Mặt

ẢNH: NTTU

Việc đưa trung tâm vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu đào tạo thực hành chất lượng cao mà còn thúc đẩy mạnh mẽ mô hình gắn kết giảng dạy - nghiên cứu - thực hành - hội nhập, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Với chiến lược phát triển đồng bộ giữa chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất hiện đại, Trường đại học Nguyễn Tất Thành đang từng bước xây dựng môi trường học tập tiên tiến, tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên phát triển năng lực, hội nhập và sẵn sàng trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên mới.

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành NTTU Trung tâm mô phỏng Răng Hàm Mặt
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