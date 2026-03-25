Trường ĐH Nguyễn Tất Thành triển khai gói học bổng 50 tỉ đồng cho tân sinh viên

Nhập học sớm, tăng cơ hội nhận học bổng tại NTTU

Năm 2026, NTTU dự kiến triển khai gói học bổng 50 tỉ đồng dành cho hàng nghìn sinh viên, với các mức hỗ trợ 20%, 30%, 40% và 100% học phí. Cụ thể, Chương trình học bổng "Khuyến học" dành cho 2000 sinh viên đại học chính quy khóa 2026 nhập học sớm trước ngày 15.9.2026. Theo đó, sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 trên cổng thí sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được nhận học bổng trị giá 12.000.000 đồng, trong khi sinh viên trúng tuyển các nguyện vọng còn lại sẽ được nhận học bổng trị giá 10.000.000 đồng.

Sinh viên NTTU học tập tại thư viện hiện đại, không gian hỗ trợ tự học và nghiên cứu hiệu quả

Bên cạnh đó, sinh viên còn được tặng voucher khóa học ngoại ngữ trị giá 5 triệu đồng, góp phần nâng cao kỹ năng hội nhập ngay từ năm đầu đại học.

Đặc biệt, chính sách học bổng được áp dụng cho cả 5 phương thức xét tuyển của trường, giúp thí sinh trúng tuyển bằng bất kỳ hình thức nào cũng có cơ hội tiếp cận hỗ trợ ngay từ khi nhập học. Song song đó, NTTU cam kết không tăng học phí trong toàn khóa, tạo sự ổn định để sinh viên yên tâm theo học.

Học bổng toàn phần và ưu đãi cho ngành thiếu nhân lực

Không chỉ dừng ở các mức hỗ trợ phổ biến, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn dành nhiều suất học bổng toàn phần cho thí sinh có thành tích nổi bật ngay từ đầu vào.

Năm 2025, hai sinh viên thủ khoa đầu vào toàn trường là Ngô Thanh Trúc (ngành Truyền thông đa phương tiện, 27,5/30 điểm) và Hứa Thị Xuân Hiếu (ngành Răng - Hàm - Mặt, 29,8/30 điểm) đã nhận 100% học phí toàn khóa. Theo chia sẻ của Trúc, việc được trao học bổng ngay khi nhập học giúp giảm đáng kể áp lực tài chính và tạo thêm động lực để theo đuổi mục tiêu học tập.

Với chính sách hiện hành, thí sinh đạt giải quốc gia hoặc thủ khoa toàn trường có thể nhận học bổng toàn phần, trong khi nhiều nhóm khác như thủ khoa từng khoa, thí sinh đạt giải cấp tỉnh hoặc các cuộc thi năng khiếu có thể nhận hỗ trợ đến 50% học phí toàn khóa.

Ngoài ra, trường ưu tiên giảm học phí cho sinh viên theo học các ngành như: Vật lý y khoa, Kỹ thuật y sinh, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học. Nhà trường cũng khuyến khích nữ sinh theo học khối ngành kỹ thuật, đồng thời áp dụng mức giảm 30 - 50% học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện chính sách hoặc là người dân tộc thiểu số.

Một số chính sách linh hoạt khác như hỗ trợ học phí cho con em giáo viên, cán bộ ngành giáo dục hoặc ưu đãi khi đóng học phí trọn gói cũng được triển khai.

Đầu tư môi trường học tập, tăng trải nghiệm sinh viên

Không chỉ chú trọng hỗ trợ tài chính, NTTU còn đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm học tập. Trường sở hữu hệ thống thư viện với hàng nghìn đầu sách, không gian học nhóm, phòng lab công nghệ cao, xưởng thực hành kỹ thuật và khu học tập sáng tạo.

Bên cạnh đó, sinh viên có thể tham gia nhiều câu lạc bộ, workshop hợp tác với doanh nghiệp và các hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên. Đây là những yếu tố góp phần giúp người học phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp và định hướng khởi nghiệp.

Cơ sở vật chất hiện đại, hoạt động trải nghiệm đa dạng, cùng chính sách học bổng phong phú và học phí ổn định trong suốt khóa học đang giúp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh. Việc thiết kế học bổng theo hướng dễ tiếp cận cũng cho thấy xu hướng đưa chính sách này trở thành một phần trong hệ sinh thái đào tạo, hỗ trợ người học ngay từ bước chọn trường.