Trường ĐH ở Vĩnh Long được công nhận là điểm du lịch mới

Ngày 20.10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh này đã ký ban hành quyết định công nhận Đại học Trà Vinh (khu I) là điểm du lịch mới của tỉnh.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng, mở ra hướng đi mới cho ngành du lịch địa phương khi kết hợp giữa không gian giáo dục, văn hóa tri thức và trải nghiệm du lịch sinh thái học đường.

Đoàn công tác của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long khảo sát đánh giá công nhận địa điểm du lịch tại Đại học Trà Vinh ẢNH: CTV

Theo quyết định, điểm du lịch Đại học Trà Vinh (Khu I) tọa lạc tại số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long. Khu vực này sở hữu một không gian rộng lớn với tổng diện tích hơn 40 ha. Điểm du lịch thuộc địa bàn phường Hòa Thuận và phường Trà Vinh.

Điểm du lịch này được biết đến như một "lá phổi xanh" với hàng ngàn cây cổ thụ, hệ sinh thái thực vật đa dạng và các khu vườn thực nghiệm trong lành. Du khách khi bước chân vào khuôn viên trường sẽ lập tức cảm nhận được sự bình yên, tách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ào, náo nhiệt của phố thị.

Địa điểm du lịch tại Đại học Trà Vinh (Khu I) có diện tích hơn 40 ha

ẢNH: CTV

Kiến trúc của "Đại học xanh" là sự giao thoa hài hòa giữa nét hiện đại của các khu giảng đường, thư viện thông minh và nét mộc mạc, gần gũi của cảnh quan thiên nhiên Tây Nam bộ.



Để đảm bảo điểm du lịch hoạt động bài bản và phát triển bền vững, UBND tỉnh Vĩnh Long giao trách nhiệm cho Ban giám đốc Đại học Trà Vinh trong việc tổ chức, quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch này theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn khảo sát các điểm tham quan tại Đại học Trà Vinh ẢNH: CTV

Trong thời gian tới, với định hướng rõ ràng về một "Đại học xanh" nhân văn và gắn kết, điểm du lịch Đại học Trà Vinh (Khu I) sẽ trở thành "tọa độ" check-in đầy cảm hứng cho du khách khi về đến vùng đất miền Tây trù phú.