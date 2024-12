* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Đây là năm thứ 2 cả hai đội Trường ĐH RMIT và Trường ĐH Gia Định tham dự giải TNSV. Trong lần dự năm 2024, dù thi đấu đầy nỗ lực và quyết tâm, cả hai đội đều không thể vượt qua vòng bảng để có mặt ở vòng play-off tranh suất dự vòng chung kết (VCK).

Đội Trường ĐH RMIT tiếp tục mang đến giải TNSV nhiều sự thú vị và tinh thần quyết tâm không biết bỏ cuộc là gì Ảnh: Phương Vy

Đội Trường ĐH Gia Định chỉ thắng 1 trận trước đội Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, trong khi thua 2 trận trước các đối thủ mạnh như Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Trong khi đội Trường ĐH RMIT mang đến giải với một số cầu thủ sinh viên người nước ngoài và Việt Kiều, đã để lại ấn tượng rất lớn qua tinh thần thi đấu không biết bỏ cuộc là gì. Họ có khởi đầu rất hứa hẹn khi thủ hòa đội Trường ĐH Luật TP.HCM tỷ số 0-0, thắng đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn với tỷ số 1-0 để bước vào trận quyết định tranh vé vào vòng play-off với đối thủ giàu kinh nghiệm Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Mặc dù vậy, sự nỗ lực vượt bậc của các cầu thủ đội Trường ĐH RMIT chỉ giúp họ gây bất ngờ khi cầm chân đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM với tỷ số 0-0 trong hiệp 1, trước khi sụp đổ trong hiệp 2 vì đối thủ tung nhiều cầu thủ xuất sắc vào sân và thay đổi lối chơi. Đội Trường ĐH RMIT khi đó đã dừng cuộc chơi khi thua tỷ số 0-4 với cả 4 bàn thua đều trong hiệp 2.

Sau 1 năm dày công chuẩn bị cho sự trở lại tốt hơn, đội Trường ĐH RMIT hứa hẹn sẽ tạo bất ngờ. Đối thủ trong trận ra quân của họ là đội Trường ĐH Gia Định cũng có sự chuẩn bị tốt không kém dưới sự dẫn dắt của HLV giàu kinh nghiệm Võ Ngọc Sang.

HLV Võ Ngọc Sang và các cầu thủ đội Trường ĐH Gia Định sẵn sàng tạo bất ngờ Ảnh: Nhật Thịnh

Do đó, đây sẽ là cuộc so tài được đánh giá đầy tính bất ngờ và hấp dẫn, khi 2 đội đều quyết tâm có chiến thắng, trước khi hướng đến các cuộc so tài tiếp theo với 2 đối thủ còn lại trong nhóm đấu là Trường ĐH Văn Lang và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM để tranh vé vào vòng play-off.

Trong nhóm 3, đội Trường ĐH Văn Lang được đánh giá cao nhất, khi đây là đội đã 2 lần góp mặt ở VCK giải TNSV và đều vào đến vòng tứ kết. Nhưng tại vòng loại giải năm nay, họ sẽ phải chứng minh sức mạnh của mình trước các đội như Trường ĐH RMIT hay Trường ĐH Gia Định đang có nhiều tiến bộ, mới có thể giành ngôi đầu bảng và suất vào vòng play-off.