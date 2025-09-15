Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng: 5 chương trình đạt chuẩn chất lượng

Huy Đạt
Huy Đạt
15/09/2025 08:00 GMT+7

Trường đại học (ĐH) ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng vừa tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho 5 chương trình đào tạo (CTĐT).

Cụ thể, ngày 12.9, đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố quyết định và trao chứng nhận cho các CTĐT: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng: 5 chương trình đạt chuẩn chất lượng- Ảnh 1.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng được trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 5 chương trình đào tạo

ẢNH: HUY ĐẠT

Như vậy, tính đến nay, nhà trường đã có 7 CTĐT được công nhận đạt chuẩn chất lượng. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận nỗ lực bền bỉ của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên; đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm, tính minh bạch và khát vọng đổi mới trong đào tạo của trường.

Cũng trong ngày 12.9, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 8 CTĐT khác, gồm: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ vật liệu, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Sư phạm kỹ thuật công nghiệp.

PGS-TS Nguyễn Lê Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết việc chú trọng công tác kiểm định giúp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng tăng cường vị thế trong hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam, mở rộng cơ hội hợp tác với các trường, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thu hút sinh viên, giảng viên và dự án nghiên cứu từ nước ngoài.

Theo lãnh đạo nhà trường, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục là nhiệm vụ then chốt, không chỉ góp phần khẳng định uy tín học hiệu mà còn là nền tảng phát triển bền vững, là lời cam kết minh bạch với xã hội, phụ huynh và đặc biệt là với sinh viên - những chủ nhân tương lai của đất nước.

