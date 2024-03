* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Ở VCK mùa lần I - 2023, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (UPES) và đội Trường ĐH Thủy lợi rất được kỳ vọng sẽ gặp nhau trong trận chung kết "trong mơ". Tuy nhiên, sau khi đội Trường ĐH Thủy lợi vượt qua được đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng (tỷ số 1-0) ở bán kết, thì đội UPES lại để thua trước ĐH Huế tỷ số 2-3 sau loạt sút 11 m (hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính). Dù vậy, cuối cùng 2 đội đã nằm cùng bảng đấu tại vòng chung kết (VCK) giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).

Đội Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) ĐỘC LẬP

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (UPES), là 2 kỳ phùng địch thủ tại giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam NHẬT THỊNH

Bảng C VCK TNSV THACO Cup 2024 được xem là bảng đấu "tử thần", vì bên cạnh 2 đội mạnh UPES và Trường ĐH Thủy lợi, còn có đội bóng kỳ cựu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và tân binh rất đáng xem đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai từ khu vực Đông Nam bộ.

"Đây là bảng đấu nặng ký quy tụ những đội bóng rất mạnh. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy hài lòng với kết quả bốc thăm này. Bởi khi chúng tôi giải quyết được tốt vòng bảng, thì khi vào vòng tứ kết, chúng tôi sẽ chạm trán với những đối thủ nhẹ nhàng hơn", HLV Phạm Thái Vinh của đội UPES bày tỏ.

"Trận đầu tiên UPES gặp đội Trường ĐH Thủy lợi. Dĩ nhiên, thực lực 2 đội đều khá ngang bằng, chúng tôi cũng đã hiểu khá rõ về nhau. UPES quyết tâm thi đấu tốt nhất và nóng máy ngay từ trận đầu để hy vọng giành trọn 3 điểm. Chúng tôi muốn tiến xa tại giải, vì vậy trước hết cần vượt qua vòng bảng. Để làm được điều này, chúng tôi phải nỗ lực ngay từ trận đầu tiên", HLV Phạm Thái Vinh chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Vũ Văn Trung của đội Trường ĐH Thủy lợi đánh giá đội UPES là đối thủ khó nhằn nhất ở bảng C, trong khi đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai là "ẩn số". Ông Trung chia sẻ: "Đội Trường ĐH Thủy lợi đặt mục tiêu tiến càng sâu càng tốt, chọn phương án thi đấu tốt từng trận. Trước mắt, chúng tôi muốn có mặt ở vòng knock-out".

Trận đấu giữa đội UPES và đội Trường ĐH Thủy lợi diễn ra sau trận mở màn của bảng C giữa đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai gặp đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (lúc 15 giờ). Do đó, 2 đội mạnh nhất bảng C và là ứng cử viên vô địch giải TNSV THACO Cup 2024 càng có lý do phải thi đấu với nỗ lực cao nhất để tìm chiến thắng củng cố vị thế của mình.