Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố phương thức tuyển sinh chính thức năm 2025

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố chính thức phương thức tuyển sinh ĐH năm 2025 ảnh: hà ánh

Năm 2025, ngoài xét tuyển thẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có các nhóm phương thức xét tuyển và xét tuyển kết hợp với thi tuyển.

2 phương thức xét tuyển

Với nhóm phương thức xét tuyển, trường sử dụng 2 phương thức tuyển sinh gồm: ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên, xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên áp dụng với tất cả các ngành.

Trong đó, đối với ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh, trường xét tuyển những thí sinh thỏa các điều kiện theo khoản 4, điều 7 quy chế tuyển sinh. Riêng đối với ngành giáo dục mầm non, giáo dục quốc phòng - an ninh, thí sinh phải tham gia kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức và đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Đối với xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên, mỗi ngành học trường xét tuyển những thí sinh đã tốt nghiệp các trường THPT trong danh sách theo quy định của trường, có xếp loại học lực lớp 12 chuyên năm học 2024 - 2025 từ tốt trở lên và đạt một trong các điều kiện theo thứ tự ưu tiên sau vào ngành đúng hoặc ngành gần: Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; Đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức; Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên hoặc tương đương theo phụ lục 3 (áp dụng đối với các ngành ngoại ngữ theo danh mục ngành đúng ngành gần); Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại tốt. Riêng đối với ngành giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh thí sinh phải tham gia kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức và đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 áp dụng cho tất cả các ngành (trừ ngành giáo dục thể chất, giáo dục mầm non và giáo dục quốc phòng – an ninh). Với mỗi ngành học, trường sử dụng tổ hợp 3 môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét tuyển (trong đó bắt buộc có môn toán hoặc môn ngữ văn).

3 phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển

Nhóm phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển gồm 3 phương thức: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt, xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 kết hợp thi tuyển môn năng khiếu, xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt kết hợp thi tuyển môn năng khiếu.

Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt chỉ áp dụng cho các ngành: sư phạm toán học, sư phạm tin học, công nghệ thông tin, sư phạm vật lý, vật lý học, sư phạm hóa học, hóa học, sư phạm sinh học, sư phạm ngữ văn, văn học, Việt Nam học, sư phạm tiếng Anh, ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng Trung Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc, sư phạm tiếng Pháp, ngôn ngữ Pháp, sư phạm tiếng Nga, ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc, giáo dục tiểu học, giáo dục đặc biệt, giáo dục công dân, giáo dục chính trị, sư phạm công nghệ, sư phạm khoa học tự nhiên, giáo dục học, quản lý giáo dục, sinh học ứng dụng, quốc tế học, sư phạm địa lý, sư phạm lịch sử - địa lý, địa lý học, du lịch, tâm lý học, tâm lý học giáo dục, công tác xã hội, công nghệ giáo dục, toán ứng dụng.

Với từng tổ hợp xét tuyển vào các ngành học, trường sử dụng môn chính ứng với ngành học được lấy kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội hoặc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức. Hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển được lấy kết quả học tập ở THPT.

Điểm xét tuyển được xác định gồm tổng điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức trong năm 2024, 2025 hoặc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức năm 2025 (được quy đổi về thang điểm 10 và nhận hệ số 2 môn chính; cộng điểm hai môn còn lại trong tổ hợp là điểm trung bình môn trong 6 học kỳ ở THPT. Tổng điểm này được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định

Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 kết hợp thi tuyển môn năng khiếu chỉ áp dụng cho ngành giáo dục thể chất, giáo dục mầm non và giáo dục quốc phòng – an ninh.

Với mỗi ngành học, trường sử dụng kết quả bài thi ngữ văn hoặc toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và 2 môn thi năng khiếu do trường tổ chức để xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi ngữ văn hoặc toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) với điểm thi 2 môn thi năng khiếu cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định.

Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt kết hợp thi tuyển môn năng khiếu chỉ áp dụng cho ngành giáo dục thể chất, giáo dục mầm non và giáo dục quốc phòng – an ninh.

Với mỗi ngành học, trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt môn toán hoặc văn (tùy theo tổ hợp xét tuyển) và 2 môn thi năng khiếu do trường tổ chức để xét tuyển.

Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM dự kiến tuyển 5.195 chỉ tiêu cho 45 ngành đào tạo ĐH và 1 ngành CĐ giáo dục mầm non tại 3 cơ sở: Cơ sở chính TP.HCM, Phân hiệu Long An, Phân hiệu Gia Lai. Đáng chú ý, năm nay trường bắt đầu tuyển sinh 2 ngành học mới: công nghệ giáo dục và toán ứng dụng.