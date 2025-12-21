Trường ĐH thưởng hơn 130 triệu đồng cho sinh viên giành huy chương vàng SEA Games 33

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyên dương sinh viên Nguyễn Thanh Duyên sáng nay ảnh: H.T

Sáng nay (21.12), trong lễ trao bằng tốt nghiệp, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyên dương và thưởng hơn 130 triệu đồng cho Nguyễn Thanh Duyên sau khi sinh viên này xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games 33 ở bộ môn liên quân mobile (e-sport).

Không chỉ nhận phần thưởng từ nhà trường, Nguyễn Thanh Duyên còn được các đối tác của trường tặng thêm nhiều phần quà giá trị. Phần thưởng thể hiện sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và thành tích nổi bật của sinh viên.

Nguyễn Thanh Duyên hiện là sinh viên lớp DH40LK02, ngành luật kinh tế Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Tại kỳ SEA Games 33, Nguyễn Thanh Duyên là thành viên chủ chốt của đội tuyển liên quân mobile nữ Việt Nam, thi đấu ở vị trí ADL (xạ thủ – đường Rồng). Đây là một trong những vị trí quan trọng nhất trong đội hình, giữ vai trò sát thương chủ lực, có ảnh hưởng lớn đến thế trận cũng như kết quả chung cuộc của mỗi trận đấu. Với kỹ năng cá nhân xuất sắc, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và tinh thần thi đấu bản lĩnh, Thanh Duyên đã đóng góp quan trọng vào thành công chung của toàn đội.

Trong trận chung kết nội dung đồng đội nữ diễn ra vào chiều 16.12, đội tuyển liên quân mobile nữ Việt Nam đã thể hiện phong độ vượt trội khi áp đảo hoàn toàn đội tuyển Lào. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0 và đoạt ngôi vô địch.

Chiến thắng này không chỉ mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho bộ môn liên quân mobile tại SEA Games 33, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games ở bộ môn này. Thành tích lịch sử này góp phần khẳng định vị thế ngày càng cao của e-sport Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Liên quân mobile là một môn thể thao điện tử (e-sport) thi đấu đối kháng được đưa vào chương trình thi đấu tranh huy chương của SEA Games từ năm 2019. Người chơi sẽ điều khiển các nhân vật (tướng), phối hợp cùng đồng đội với mục tiêu phá hủy nhà chính của đối phương. Môn thể thao này đòi hỏi kỹ năng cá nhân, tư duy chiến thuật và tinh thần đồng đội cao.