Trường ĐH Thủy lợi: Gạt niềm đau, đứng dậy, bước tiếp

Những chữ 'nếu' của Trường ĐH Thủy lợi

Khi thủ môn Dương Phú Mạnh đổ người đẩy thành công quả luân lưu đầu tiên của Trường ĐH Quốc gia Malaysia, cơ hội phá "dớp" đá 11 m của Trường ĐH Thủy lợi chưa bao giờ đến gần như thế.

Suốt nhiều năm, những loạt đá luân lưu mang đến cho Trường ĐH Thủy lợi nước mắt nhiều hơn nụ cười. Nguyễn Hoàng Danh cùng đồng đội thua 2 trận chung kết và 1 trận play-off vòng loại TNSV THACO cup đều trên chấm đá định mệnh. Ở sân chơi bóng đá học đường cuối năm 2023 và 2025, Trường ĐH Thủy lợi cũng thua ở bán kết, đều khi bước vào loạt đá luân lưu.

Thủ môn Dương Phú Mạnh đã đẩy được quả đá luân lưu của Trường ĐH Quốc gia Malaysia ẢNH: ĐỘC LẬP

Bởi vậy, khi Phú Mạnh giúp Trường ĐH Thủy lợi dẫn trước Trường ĐH Quốc gia Malaysia ở chấm đá định mệnh, trong trận chung kết đã phá vỡ mọi giới hạn căng thẳng tột độ, hy vọng chạm tay vào cúp đã bùng lên, chính ở nơi mà đại diện Hà Nội ám ảnh nhất.

Dù vậy, định mệnh luôn biết cách trêu ngươi. Những cú đá hỏng của Hoàng Văn Lâm và Ngô Dương Mạnh đã khiến tất cả sụp đổ. Trường ĐH Thủy lợi lỗi hẹn với vinh quang theo cách tiếc nuối nhất có thể. Nếu Văn Lâm, tiền vệ từng được cân nhắc cho danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất giải", không đá vọt xà, Trường ĐH Thủy lợi có thể đã vô địch. Nếu cú đánh đầu của Trần Đức Hoan ở những giây cuối không dội xà ngang, nếu cú sút xa của chính Văn Lâm không bị thủ môn Malaysia bay người đẩy xuất thần, hay nếu Lê Đỗ Tuấn Minh không để bóng sượt chân đổi hướng từ quả sút phạt của đối thủ, chiếc cúp vàng đã ở lại Việt Nam.

"Nhưng nói nếu trong bóng đá thì... nói cả ngày, vô vàn lắm", HLV Vũ Văn Trung khẳng định. Rời đội vì lý do cá nhân ngay trước bán kết, ông Trung chỉ có thể cổ vũ học trò từ xa. Từ nơi cách Nha Trang hàng trăm cây số, có lẽ, chiến lược gia của Trường ĐH Thủy lợi vẫn cảm nhận được rất rõ nỗi đau của học trò.

Bài học

Trường ĐH Thủy lợi chơi hay hơn Trường ĐH Quốc gia Malaysia ở trận chung kết, lại dẫn trước ở loạt luân lưu. Nếu chỉ nhìn trên khía cạnh chuyên môn, với thế trận áp đảo cùng nỗ lực trước đó trên cả hành trình, Trường ĐH Thủy lợi xứng đáng vô địch.

Thế nhưng, bóng đá luôn nghiệt ngã. Đại diện Việt Nam chơi tốt, nhưng đối thủ Malaysia mới là đội bản lĩnh hơn. Đối đầu áp lực nghẹt thở từ khán đài và bị đứng trước nguy cơ thất bại đã treo lơ lửng, Trường ĐH Quốc gia Malaysia vẫn lì lợm bước qua.

Ngôi á quân nuối tiếc ẢNH: ĐỘC LẬP

Nụ cười thoải mái của Amir Hazman Hanapiah cùng đồng đội sau khi thực hiện thành công từng lượt sút, dẫu đang gánh sức ép vì bị dẫn trước, là chỉ dấu của đẳng cấp. Trường ĐH Quốc gia Malaysia không tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng quyền trượng của nhà vô địch chỉ thuộc về đôi chân vững vàng ở thời điểm quyết định.

Trường ĐH Thủy lợi đã vô địch TNSV THACO cup 2026 với màn trình diễn áp đảo phần còn lại (14 bàn thắng, 0 bàn thua). Các học trò ông Vũ Văn Trung thể hiện hình ảnh công thủ toàn diện, cùng bản lĩnh vượt trội các đội Việt Nam. Đó là bản lĩnh được tích tụ từ nỗi đau, từ những lần phải gạt nước mắt nhìn đối thủ nâng cúp. "Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó" là tinh thần của bóng đá Thủy lợi được kế thừa qua nhiều thế hệ.

Và hôm nay lại là một nỗi đau nữa, một bài học nữa để Trường ĐH Thủy lợi thêm rắn rỏi trong lần trở lại vào năm sau. Với những "chiến binh" được tôi rèn từ trong thất bại, vết sẹo ở chung kết TNSV quốc tế 2026 dẫu có sâu cũng chỉ là cơn đau đến rồi đi, để trở thành một phần ký ức trên hành trình trưởng thành của cả một lứa cầu thủ.