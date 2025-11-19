Trường ĐH Thủy Lợi và HUPES thắng tưng bừng, nhiều đội 'cóng' vì thời tiết quá lạnh

Nhà vô địch HUPES và đội hạng ba TLU sớm thể hiện đẳng cấp vượt trội, khẳng định vị thế ở sân chơi sinh viên

Đương kim vô địch của giải bóng đá sinh viên toàn quốc là HUPES sau 2 năm kể từ lần đăng quang tại Nha Trang vẫn chứng tỏ sức mạnh ở sân chơi sinh viên.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh, đội bóng thủ đô đã có trận ra quân thắng oanh liệt trước đội Trường ĐH Tân Trào đến 8-0. Lấn lướt đối thủ suốt trận và gây khó khăn liên tục bằng lối chơi gắn kết, các cầu thủ HUPES đã thị uy sức mạnh và đẳng cấp của mình bằng các bàn thắng rất nhanh và ngoạn mục. Trong đó riêng Vũ Việt Hoàng đã trở thành cầu thủ đầu tiên của vòng chung kết lập hat-trick. Các bàn thắng còn lại do Minh Tú (2 bàn) Trường An, Việt Anh và Hữu Quang ghi.

Vũ Việt Hoàng (10, HUPES, giữa) lập hat-trick đầu tiên của giải ẢNH: KHẢ HÒA

Chiến thắng áp đảo của nhà vô địch cho thấy họ đã sớm khẳng định là ứng viên số 1 của vòng chung kết lần này. Đây là điều không bất ngờ vì HUPES hồi tháng 3.2025 cũng đã giành hạng ba giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa 3.

Tại bảng D, Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Học viện Nông nghiệp Việt Nam hòa 0-0. HUPES sẽ đánh chiếm ngôi đầu bảng này, mở ra cơ hội lớn thẳng tiến đến vòng tứ kết.

Sinh viên Trường ĐH Thủy Lợi cổ vũ nồng nhiệt ẢNH: KHẢ HÒA

Niếm vui ghi bàn của đội Trường ĐH Thủy Lợi ẢNH: KHẢ HÒA

Cũng chứng tỏ được đẳng cấp là đội từng giành hạng ba giải toàn quốc năm 2023, Trường ĐH Thủy Lợi. Nhưng cái hay của thầy trò HLV Vũ Văn Trung so với HUPES là họ cũng thắng lớn nhưng trước đối thủ mạnh hơn từng á quân năm 2023 là Trường ĐH Nông lâm. Chiến thắng oanh liệt 4-0 của Trường ĐH Thủy Lợi - TLU khá ngọt ngào, hầu hết đều xuất phát từ tình huống cố định qua đôi chân của nhạc trưởng Hoàng Danh. Đức Hoan, Xuân Trường (2 lần) và Dương Mạnh đã xuất sắc lập công. Cách chơi tự tin, thoáng đạt, luôn biết cách áp đặt đối thủ cho thấy đội Trường ĐH Thủy Lợi sẽ không chỉ mạnh nhất trong bảng C mà còn rất đáng gờm đủ cạnh tranh ngôi vô địch với HUPES.

Cách biểu hiện niềm vui quen thuộc sau chiến thắng của HLV Vũ Văn Trung và đội Trường ĐH Thủy Lợi ẢNH: KHẢ HÒA

Dày thành tích hơn HUPES, đội Trường ĐH Thủy Lợi từng nhiều lần vô địch giải sinh viên toàn quốc trong 15 năm qua, mới nhất là á quân giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa 1 (2023) và mùa 2 (2024). Vì thế sự trở lại lợi hại hơn xưa này của thầy trò HLV Vũ Văn Trung tại giải sinh viên toàn quốc, trước thềm vòng loại khu vực phía bắc giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa 4 sắp khởi tranh vào tháng 1.2026, sẽ là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh và những giá trị truyền thống mà đội bóng này tạo dựng.

Nỗi buồn của đội Trường ĐH Nông lâm sau khi Bùi Xuân Trường (19) ghi cú đúp cho đội Trường ĐH Thủy Lợi ẢNH: KHẢ HÒA

Thời tiết quá lạnh làm nhiều đội "cóng" chơi dưới sức

Đa số các đội bóng từ miền Nam ra đều gặp phải trở ngại lớn nhất chính là nhiệt độ của Hà Nội những ngày này là 11-13 độ C. Ngày khai mạc, các cầu thủ ĐH Huế, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa đá vừa run và ướt sũng dưới mưa. Đến ngày 18.11 dù trời không còn mưa, nhưng nhiệt độ xuống quá thấp làm cho các cầu thủ của TP.HCM và miền Tây bị "cóng", chạy không nổi. Đến hiệp 2 là đa phần đi bộ. Dù đã trang bị áo thi đấu giảm lạnh nhưng vẫn có không ít cầu thủ ho sụt sùi và cảm sốt ngay trên sân.

Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp Hồ Văn Thống xuống sân động viên đội bóng sau trận hòa trước đội Trường ĐH Nha Trang ẢNH: KHẢ HÒA

Chính trong điều kiện không khí lạnh như vậy, một vài đội chơi nổi bật ở vòng loại đã không thể thích nghi, thi đấu luống cuống và bộc lộ trạng thái thi đấu kém.

Trận đội Trường ĐH Đồng Tháp (trái) và Trường ĐH Nha Trang hòa nhau gay cấn ẢNH: KHẢ HÒA

Sau lượt đầu có thể thấy ngoài HUPES và Trường ĐH Thủy Lợi vượt trội, chưa thấy một đội nào đủ mạnh để bước vào vòng trong. Các trận ngày 20.11 giữa Trường ĐH Văn Lang gặp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và ĐH Huế gặp Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM hy vọng sẽ ló dạng được những đội đủ sức gây khó cho các đại diện thủ đô.