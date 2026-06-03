Trường ĐH Tôn Đức Thắng đưa chương trình cử nhân quốc tế đến sinh viên Việt Nam

TS. Võ Hoàng Duy - Phó Hiệu trưởng TDTU và GS. Alister Jone - Phó Hiệu trưởng thường trực, Đại học Waikato trao biên bản triển khai hợp tác

Ngày 22.5, TDTU đã chính thức tổ chức Lễ ra mắt Chương trình Cử nhân kinh doanh theo mô hình 3+0 phối hợp cùng Đại học Waikato (New Zealand), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược đưa các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế đến gần hơn với sinh viên Việt Nam.



Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Lãnh Sự New Zealand tại TP.HCM, Ban giám hiệu Đại học Waikato, Ban Giám hiệu TDTU cùng đại diện các doanh nghiệp, đối tác giáo dục, sinh viên quan tâm đến chương trình.

Lễ ra mắt chương trình Cử nhân Kinh doanh Đại học Waikato

Học tại Việt Nam, nhận bằng quốc tế

Với Chương trình Cử nhân kinh doanh Waikato 3+0, sinh viên sẽ học toàn thời gian tại TDTU nhưng theo chương trình đào tạo, giáo trình và tiêu chuẩn học thuật từ Đại học Waikato. Sinh viên sau tốt nghiệp sẽ nhận bằng Bachelor of Business do Đại học Waikato cấp, có giá trị quốc tế tương đương với sinh viên học trực tiếp tại New Zealand.

Điểm nổi bật của chương trình là sinh viên được học tập trong môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên đến từ University of Waikato, phối hợp cùng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc tế AACSB của Việt Nam, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn học thuật và trải nghiệm học tập quốc tế đồng nhất với sinh viên học trực tiếp tại New Zealand.

Chương trình đào tạo tập trung vào ba chuyên ngành có nhu cầu nhân lực cao trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa mạnh mẽ hiện nay, bao gồm:

Finance (Tài chính)

Digital Business (Kinh doanh số)

Supply Chain Management (Quản lý chuỗi cung ứng)

Các chương trình được thiết kế theo hướng ứng dụng, tích hợp nhiều xu hướng mới như fintech, blockchain, data analytics, digital transformation và global logistics nhằm giúp sinh viên sẵn sàng thích nghi với môi trường doanh nghiệp quốc tế và thị trường lao động toàn cầu.

Mô hình "du học tại chỗ" này mang lại lợi thế lớn về chi phí khi sinh viên có thể tiếp cận chương trình đào tạo quốc tế chất lượng cao với mức học phí và chi phí sinh hoạt cạnh tranh hơn rất nhiều so với việc du học toàn phần ở nước ngoài.

Môi trường học tập hiện đại và hội nhập quốc tế tại TDTU

TDTU - Môi trường giáo dục quốc tế hiện đại dành cho thế hệ công dân toàn cầu

Với định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu, Trường Đại học Tôn Đức Thắng luôn chú trọng, tập trung mở rộng hợp tác quốc tế, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Không chỉ được biết đến là một trong những trường đại học có môi trường học tập hiện đại, xanh và năng động hàng đầu Việt Nam, TDTU còn là điểm đến học tập của sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Nhà trường xây dựng mạng lưới hợp tác học thuật với nhiều trường đại học tại New Zealand, Úc, Anh, Hoa Kỳ và châu Âu nhằm tạo thêm cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo quốc tế cho sinh viên ngay tại Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo TDTU đến thăm và làm việc tại Đại học Waikato, New Zealand

Việc hợp tác cùng Đại học Waikato là kết quả của quá trình kết nối và đánh giá kỹ lưỡng từ phía TDTU nhằm lựa chọn đối tác có uy tín học thuật cao, chất lượng đào tạo xuất sắc và phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực toàn cầu trong thời đại mới.



Theo QS World University Rankings 2026, Đại học Waikato thuộc Top 1% đại học tốt nhất thế giới và là một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu New Zealand. Đặc biệt, Waikato Business School nằm trong số rất ít trường kinh doanh trên thế giới đạt đồng thời ba kiểm định quốc tế danh giá AACSB, AMBA và EQUIS - còn được biết đến với tên gọi "Triple Crown Accreditation". Đây là minh chứng cho chất lượng đào tạo vượt trội, chuẩn mực học thuật quốc tế và khả năng kết nối doanh nghiệp toàn cầu của chương trình.