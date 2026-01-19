Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trường ĐH Tôn Đức Thắng giành vé play-off đầu tiên với sức mạnh tuyệt đối
Video Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Trường ĐH Tôn Đức Thắng giành vé play-off đầu tiên với sức mạnh tuyệt đối

Võ Hiếu
Võ Hiếu
19/01/2026 16:42 GMT+7

Chiều 18.1, Trường ĐH Tôn Đức Thắng thắng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM để trở thành đội đầu tiên khu vực miền Nam giành vé vào vòng play-off tranh suất dự VCK. Sau trận, HLV Nguyễn Đình Long nhấn mạnh tinh thần quyết tâm và kỷ luật chiến thuật là chìa khóa tạo nên chiến thắng.

Chiều 18.1, Trường ĐH Tôn Đức Thắng thắng thuyết phục Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM với tỷ số 4-0 ở lượt trận 3 vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026). Với 3 trận toàn thắng, đội bóng này trở thành đội đầu tiên ở khu vực miền Nam chính thức tiến vào vòng play-off tranh suất vào vòng chung kết toàn quốc.

Đội bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng giành vé play-off đầu tiên với sức mạnh tuyệt đối

Kết thúc vòng bảng, Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 9 điểm tuyệt đối, ghi 15 bàn và không để thủng lưới bàn nào sau khi lần lượt thắng 6-0 trước Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và 5-0 trước Học viện Hàng không Việt Nam. Chiến thắng 4-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT); giúp họ giữ vững ngôi đầu nhóm và giành quyền vào play-off sớm.

Vòng play-off được dự báo sẽ là thử thách thật sự, khi tính cạnh tranh của giải năm nay rất cao và suất đi tiếp cực kỳ hạn chế. Chia sẻ sau trận, HLV Nguyễn Đình Long cho biết toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về lực lượng lẫn tinh thần để sẵn sàng bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Dấu ấn HLV Trầm Quốc Nam và chiến thắng 7 sao của ĐH Trà Vinh

Dấu ấn HLV Trầm Quốc Nam và chiến thắng 7 sao của ĐH Trà Vinh

Chiến thắng 7-0 trước Trường ĐH FPT Cần Thơ ở lượt trận thứ 2 vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO một lần nữa khẳng định đẳng cấp của ĐH Trà Vinh ở đấu trường bóng đá sinh viên khu vực này.

Nữ CĐV từ Canada về Việt Nam, 'tiếp lửa' cho bạn đấu TNSV THACO Cup 2026

Ghi bàn trận ra quân, tiền đạo miền Trung gửi thông điệp xúc động: ‘Cố lên mẹ yêu, con yêu mẹ’

