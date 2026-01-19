Chiều 18.1, Trường ĐH Tôn Đức Thắng thắng thuyết phục Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM với tỷ số 4-0 ở lượt trận 3 vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026). Với 3 trận toàn thắng, đội bóng này trở thành đội đầu tiên ở khu vực miền Nam chính thức tiến vào vòng play-off tranh suất vào vòng chung kết toàn quốc.

Đội bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng giành vé play-off đầu tiên với sức mạnh tuyệt đối

Kết thúc vòng bảng, Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 9 điểm tuyệt đối, ghi 15 bàn và không để thủng lưới bàn nào sau khi lần lượt thắng 6-0 trước Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và 5-0 trước Học viện Hàng không Việt Nam. Chiến thắng 4-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT); giúp họ giữ vững ngôi đầu nhóm và giành quyền vào play-off sớm.

Vòng play-off được dự báo sẽ là thử thách thật sự, khi tính cạnh tranh của giải năm nay rất cao và suất đi tiếp cực kỳ hạn chế. Chia sẻ sau trận, HLV Nguyễn Đình Long cho biết toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về lực lượng lẫn tinh thần để sẵn sàng bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.