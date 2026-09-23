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    Giáo dục

    Trường ĐH Tôn Đức Thắng ra mắt thêm một tạp chí quốc tế

    Bảo Hân
    Bảo Hân
    Trường ĐH Tôn Đức Thắng ra mắt thêm một tạp chí quốc tế do Nhà xuất bản World Scientific (Singapore) xuất bản.
    Trường ĐH Tôn Đức Thắng ra mắt thêm một tạp chí quốc tế - Ảnh 1.

    Trường ĐH Tôn Đức Thắng ra mắt số xuất bản đầu tiên của Tạp chí quốc tế về kinh doanh và kinh tế bền vững (International Journal of Business and Sustainable Economics - JBSE)

    ảnh: t.t

    Ngày 23.9, Trường ĐH Tôn Đức Thắng ra mắt số xuất bản đầu tiên của Tạp chí quốc tế về kinh doanh và kinh tế bền vững (International Journal of Business and Sustainable Economics - JBSE).

    Tạp chí do Nhà xuất bản World Scientific (Singapore) xuất bản với tần suất 4 số mỗi năm, theo mô hình truy cập mở hoàn toàn và áp dụng quy trình phản biện kín 2 chiều. Hội đồng Biên tập của tạp chí quy tụ các học giả đến từ nhiều trường ĐH, tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước. GS Boris Popesko đảm nhiệm vai trò Tổng biên tập.

    JBSE được định hướng trở thành diễn đàn học thuật dành cho các nhà khoa học, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách công bố, trao đổi những kết quả nghiên cứu mới trong các lĩnh vực kinh doanh, kinh tế, khởi nghiệp và phát triển bền vững. Việc ra mắt JBSE cũng nằm trong định hướng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đồng thời gắn với kế hoạch phát triển trường giai đoạn 2025-2030.

    Phát biểu tại lễ ra mắt, PGS-TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng JBSE cần kiên định với 3 ưu tiên: chất lượng học thuật, chuẩn mực quốc tế và bản sắc chuyên môn rõ ràng. Mục tiêu hiện diện trong các cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế uy tín như Web of Science và Scopus là quan trọng, nhưng phải là kết quả của một quá trình phát triển thực chất và bền vững.

    Từ năm 2017, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã xây dựng và phát triển các tạp chí khoa học bằng tiếng Anh. Trong đó, Journal of Information and Telecommunication hiện được vào chỉ mục Web of Science và Scopus; Journal of Advanced Engineering and Computation được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm trong lĩnh vực cơ học.

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