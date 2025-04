Trường ĐH Trà Vinh: Đơn vị xuất sắc trong chuyển đổi số

Trường ĐH Trà Vinh ảnh: Nam Long

Xây dựng môi trường học tập số hiện đại

Trong 3 năm qua, Trường ĐH Trà Vinh (TVU) đạt nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực chuyển đổi số. Bên cạnh các phần mềm chuyên dụng đang sử dụng, nhà trường đã tự xây dựng và triển khai các hệ thống cho riêng mình. Cụ thể như: hệ thống quản lý công văn, giao việc viên chức và tích hợp hệ thống quản trị ký túc xá sinh viên vào hệ thống dùng chung.

Ngoài ra, hệ thống quản lý nhân sự, đào tạo, quản lý khoa học công nghệ, tài chính, tài sản và ứng dụng trên thiết bị di động được áp dụng hiệu quả. Trường đã triển khai các dự án như hệ thống quản lý đào tạo kỹ năng mềm và hệ thống đánh giá khóa học; chú trọng đến việc xây dựng và phát triển các bài giảng E-learning, giúp nâng cao chất lượng dạy và học. Các chương trình tập huấn kiến thức về chuyển đổi số được tổ chức thường xuyên, giúp giảng viên và sinh viên nắm bắt kịp thời công nghệ mới.

Hoạt động số hóa các loại hồ sơ, văn bản và lưu trữ tài liệu trên không gian mạng được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là tích hợp chức năng ký số vào hệ thống của nhà trường đã góp phần hạn chế sử dụng giấy cũng như các tiện ích khác mà nó mang lại. Bên cạnh đó, TVU đã tham gia dự án "SOARing to Successful Digital Transformation in Vietnamese Universities", một sáng kiến do Hội đồng Anh hỗ trợ thông qua Chương trình đối tác toàn cầu. Dự án này là sự hợp tác giữa TVU, Đại học Bournemouth (Vương Quốc Anh), Đại học Anh Quốc tại Việt Nam và Đại học Kinh tế TP.HCM, nhằm thúc đẩy năng lực số trong giáo dục đại học Việt Nam. Dự án tập trung vào việc xây dựng khung chuyển đổi số và công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

Điểm nổi bật trong quá trình chuyển đổi số của TVU là sự chú trọng vào phát triển giáo dục chất lượng cao, xây dựng môi trường học tập số hiện đại. Trường đã thiết lập mạng lưới liên kết với nhiều đối tác trong và ngoài nước để liên tục cập nhật và áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhất.

Trường ĐH Trà Vinh được giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc năm 2024

Tạo thu nhập cho sinh viên khi đang học

Hợp tác xã (HTX) sinh viên TVU được thành lập tháng 6.2018 với phương châm "Lợi ích thành viên, lợi ích cộng đồng là trên hết". Đây là mô hình mới, thu hút đông đảo sinh viên tham gia góp phần trong công tác đào tạo, giúp sinh viên trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực khởi nghiệp.

HTX hiện có 557 thành viên. Khi góp vốn tham gia, HTX không chia lợi nhuận cho các thành viên mà giảm giá trực tiếp vào sản phẩm từ 5 - 15%/sản phẩm. Từ năm 2024, HTX thành lập Công ty TNHH MTV Gosef (vận tải hành khách đường bộ). Hiện tại, HTX giải quyết việc làm bán thời gian cho hơn 70 sinh viên, với mức thu nhập từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/tháng, giúp sinh viên có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt và học tập.

Bên cạnh HTX, CLB khởi nghiệp TVU là nơi hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp cho sinh viên. Tại đây, sinh viên có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia về khởi nghiệp, tham gia các khóa đào tạo về kiến thức và kỹ năng kinh doanh, kết nối với các nhà đầu tư, các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.

Đến nay, CLB khởi nghiệp có trên 3.500 thành viên, hợp tác với hơn 20 công ty, doanh nghiệp và là đơn vị đồng hành, hỗ trợ cho nhiều ý tưởng dự án đạt giải cao tại các cuộc thi khởi nghiệp trong nước và quốc tế. Tiêu biểu như: Giải nhất "Sáng tạo xanh, Sống trong lành" do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tổ chức; Giải ba cuộc thi "Tạo giải pháp cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững" của Bộ NN-MT; Giải khuyến khích cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp UNIIC IDEATHON năm 2024" tại Đại học Palawan Phillippines…

Ngoài ra, TVU còn dành nhiều chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên như: Hỗ trợ kinh phí triển khai dự án khởi nghiệp (tối đa 50 triệu đồng/dự án khả thi); Hỗ trợ kinh phí thành lập doanh nghiệp hoặc HTX (10 triệu đồng/ý tưởng); Hỗ trợ văn phòng làm việc trong giai đoạn đầu; Tư vấn và đào tạo sinh viên khởi nghiệp các kiến thức quan trọng; Hỗ trợ tư vấn tạo lập, thiết kế, đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ…

Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, nơi hiện thực hóa ước mơ của sinh viên

Phong trào sinh viên khởi nghiệp tại TVU tạo ra môi trường năng động, sáng tạo và là cơ hội để sinh viên thử sức với những ý tưởng, dự án khởi nghiệp thực tế. Với sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ từ nhà trường, phong trào sinh viên khởi nghiệp của TVU hứa hẹn ngày càng phát triển, mang lại những thành tựu đáng tự hào và tạo ra nhiều giá trị thực tiễn cho xã hội.