Trường ĐH Văn Hiến xét tuyển học bạ từ 18 điểm, nhiều học bổng hấp dẫn

Thí sinh xét học bạ đến ngày 30.5.2026 nhận ngay học bổng đến 50% học phí HK1

Nắm bắt cơ hội trúng tuyển sau khi có kết quả học kỳ 2

Từ thời điểm giữa tháng 5, phần lớn học sinh lớp 12 đã hoàn tất kỳ kiểm tra học kỳ 2 và có kết quả học tập của cả năm học. Đây là thời điểm để thí sinh trên cả nước rà soát điểm số và chuẩn bị hồ sơ xét tuyển đại học thông qua phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ).

Các chuyên gia tuyển sinh đánh giá, việc đăng ký sớm thông tin xét học bạ không chỉ giúp thí sinh chủ động thêm một phương án trúng tuyển an toàn, mà còn giải tỏa đáng kể áp lực tâm lý trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Năm 2026, Trường đại học Văn Hiến tiếp tục mở rộng cơ hội vào đại học thông qua phương thức xét học bạ với tính linh hoạt cao, phù hợp với quá trình nỗ lực của từng học sinh. Cụ thể, đối với những thí sinh đã có đầy đủ kết quả lớp 12, các em có thể sử dụng tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển của cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 với tổng điểm đạt từ 18 điểm trở lên (gồm: điểm ưu tiên, điểm cộng nếu có) để đăng ký.

Thí sinh xét học bạ vào Trường đại học Văn Hiến tại đây https://tuyensinh.vhu.edu.vn

Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước, nhà trường áp dụng hình thức xét điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân hệ số 3, với điều kiện đạt tối thiểu từ 18 điểm (gồm điểm ưu tiên, điểm cộng nếu có).

Đa dạng quỹ học bổng đồng hành cùng tân sinh viên

Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyển sinh, Trường đại học Văn Hiến còn triển khai hàng loạt chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực. Nổi bật là chương trình "Học bổng Đồng hành" áp dụng cho thí sinh hoàn tất thủ tục đăng ký xét tuyển học bạ trước ngày 30.5.2026.

Theo đó, mức học bổng sẽ được phân bổ dựa trên kết quả xét tuyển: thí sinh đạt từ 18 đến dưới 25 điểm sẽ được hỗ trợ 30% học phí học kỳ 1; thí sinh đạt từ 25 đến 30 điểm sẽ nhận mức hỗ trợ lên đến 50% học phí học kỳ 1.

Bên cạnh đó, nhằm vinh danh những cá nhân xuất sắc và khuyến khích năng lực hội nhập, nhà trường tiếp tục duy trì các quỹ học bổng giá trị cao dành cho tân sinh viên:

Học bổng Tài năng: Trao tặng 1 suất học bổng 100% học phí toàn khóa cho Thủ khoa trường; 2 suất 50% học phí toàn khóa cho Á khoa trường và 43 suất 30% học phí toàn khóa cho Thủ khoa các ngành.

Học bổng Tinh hoa Văn Hiến: Dành riêng cho thí sinh ưu tiên đặt nguyện vọng 1 vào Trường đại học Văn Hiến trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT và có điểm trúng tuyển cao nhất. Nhà trường sẽ trao tặng các học bổng đặc biệt gồm: 80% (2 suất), 40% (05 suất) và 20% (30 suất) học phí toàn khóa.

Học bổng Công dân toàn cầu: Trao tặng 20 suất học bổng 100% học phí năm thứ nhất cho các thí sinh sở hữu chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên (hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương).

Trường đại học Văn Hiến trao tặng học bổng tài năng và xe máy điện cho Thủ khoa trường tại Lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026

Đại diện Trường đại học Văn Hiến cho biết, thí sinh có thể thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến tại cổng thông tin tuyển sinh của trường. Song song đó, nhà trường luôn duy trì các kênh liên lạc để hỗ trợ kịp thời cho phụ huynh và học sinh trong việc tìm hiểu điều kiện xét tuyển, cách tính điểm và hoàn thiện hồ sơ.