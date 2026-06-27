Trường ĐH Văn Lang mở rộng đào tạo truyền thông trong kỷ nguyên AI, sáng tạo số

Theo báo cáo The Future of Jobs Report 2025 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum), AI, big data, công nghệ số và tư duy sáng tạo là những nhóm kỹ năng có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thị trường lao động toàn cầu giai đoạn 2025 - 2030. Trước xu thế đó, từ năm 2026, Trường đại học Văn Lang mở rộng khối ngành truyền thông với 6 chuyên ngành mới thuộc 3 chương trình đào tạo: Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện và Truyền thông đại chúng.

Việc phát triển các chuyên ngành mới cho thấy định hướng đào tạo truyền thông theo mô hình tích hợp với công nghệ, dữ liệu và công nghiệp sáng tạo, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực thích ứng với sự thay đổi nhanh của thị trường lao động trong kỷ nguyên số. Năm 2026, thí sinh yêu thích khối ngành truyền thông có lợi thế lựa chọn để định hướng rõ ràng hơn cho lộ trình học tập và công việc.

Quan hệ công chúng: Đào tạo PR số, quản trị KOLs/KOCs và chiến lược thương hiệu

Là một trong những đơn vị tiên phong đào tạo ngành Quan hệ công chúng tại khu vực phía Nam, Trường đại học Văn Lang đã đào tạo hơn 10.000 nhân lực cho các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, báo chí, quan hệ công chúng và sáng tạo nội dung trong 20 năm qua.

Sự thay đổi của môi trường truyền thông số đang mở rộng vai trò của người làm PR. Nếu trước đây hoạt động quan hệ công chúng thường gắn với quan hệ báo chí, tổ chức sự kiện và truyền thông hình ảnh, thì hiện nay người làm PR còn cần năng lực quản trị danh tiếng, xây dựng cộng đồng, xử lý khủng hoảng và tạo ảnh hưởng trên các nền tảng số. Đón đầu xu hướng này, ngành Quan hệ công chúng triển khai hai chuyên ngành "hot" với cơ hội việc làm hấp dẫn.

Sinh viên Truyền thông tổ chức livestream multi-camera và quản trị KOC tối ưu chuyển đổi theo dự án đặt hàng của doanh nghiệp

Chuyên ngành PR số & Quản trị quan hệ KOLs/KOCs tập trung đào tạo năng lực xây dựng chiến lược truyền thông số, quản trị người ảnh hưởng, social listening, xử lý khủng hoảng truyền thông và phát triển cộng đồng thương hiệu. Chuyên ngành Chiến lược & Quản trị thương hiệu trang bị kiến thức về nghiên cứu thị trường, hành vi khách hàng, định vị thương hiệu và quản trị tài sản thương hiệu trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao.

Truyền thông đa phương tiện: Phát triển năng lực sáng tạo nội dung, trải nghiệm số và thiết kế quảng cáo

Sự phát triển mạnh mẽ của video ngắn, mạng xã hội, thương mại số và kinh tế sáng tạo đang tạo ra nhu cầu lớn đối với nguồn nhân lực có khả năng sản xuất, thiết kế và phân phối nội dung trên nhiều nền tảng. Với biên độ nghề nghiệp rộng của ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường đại học Văn Lang định vị hai chuyên ngành mũi nhọn đúng xu thế: Sáng tạo nội dung & Trải nghiệm số và Tiếp thị số & Thiết kế quảng cáo.

Từ lợi thế chuyên ngành, người học ngành Truyền thông đa phương tiện được tập trung phát triển hướng công việc chuyên môn: content creator, video content producer, social media executive, community executive, digital content planner… (với chuyên ngành Sáng tạo nội dung & Trải nghiệm số); digital marketing executive, advertising designer, performance marketing executive, social media marketer hoặc chuyên viên thiết kế truyền thông cho doanh nghiệp, agency và các tổ chức sáng tạo (với chuyên ngành Tiếp thị số & Thiết kế quảng cáo).

Sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, tổ chức sản xuất video theo “đặt hàng” của doanh nghiệp





Truyền thông đại chúng: Mở rộng hướng đào tạo báo chí đa nền tảng và chiến lược nội dung kênh số

Trường đại học Văn Lang là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại phía nam đào tạo ngành Truyền thông đại chúng từ năm 2025, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực có khả năng sản xuất, quản trị và phân phối nội dung trên nhiều nền tảng truyền thông.

Hai chuyên ngành mới của ngành Truyền thông đại chúng tại Văn Lang khá hấp dẫn với những thí sinh có năng lực xây dựng và phát triển nội dung, tư duy sáng tạo và phân tích chiến lược, gồm: Báo chí đa nền tảng và chiến lược nội dung & Phát triển kênh số. Nhiều vị trí việc làm đang "khát" nhân lực dành cho người học ngành Truyền thông đại chúng: nhà báo đa phương tiện, biên tập viên số, chuyên viên chiến lược nội dung, quản lý mạng xã hội, quản lý cộng đồng trực tuyến, chuyên viên phát triển kênh số hay chuyên viên phân tích dữ liệu truyền thông.

Sinh viên khối ngành truyền thông trong buổi kiến tập thực tế tại Báo Thanh Niên

Đào tạo truyền thông theo chuyên ngành là xu thế gắn với thị trường

Trên thế giới, nhiều đại học có thế mạnh về truyền thông (New York University, USC Annenberg, University of Amsterdam,…) tổ chức chương trình đào tạo theo các hướng chuyên sâu như: truyền thông số, quan hệ công chúng, quảng cáo, báo chí đa nền tảng, truyền thông dữ liệu, chiến lược nội dung và quản trị truyền thông. Điều này là xu hướng phù hợp với sự phân hóa của thị trường lao động và sự phát triển nhanh của công nghệ truyền thông hiện đại. Thay vì tiếp cận ngành truyền thông theo hướng rộng, sinh viên có cơ hội tập trung vào những nhóm năng lực gắn trực tiếp với nhu cầu tuyển dụng của thị trường.

Từ năm 2026, Trường đại học Văn Lang mở rộng khối ngành truyền thông với 6 chuyên ngành mới thuộc 3 chương trình đào tạo: Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện và Truyền thông đại chúng.

6 chuyên ngành mới của các ngành truyền thông tại Trường đại học Văn Lang là bước chuyển mình của chương trình đào tạo mang lại nhiều lợi ích cho người học. Sinh viên sớm định hình thế mạnh cá nhân, xây dựng portfolio phù hợp với định hướng nghề nghiệp, tăng khả năng thích ứng khi bước vào môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp, agency, cơ quan báo chí, tổ chức truyền thông và các nền tảng sáng tạo số.