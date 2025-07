Trường ĐH Y Dược Huế hướng tới sứ mệnh giảm thiểu biến cố tim mạch

Ngày 25.7, Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế tổ chức khóa cập nhật kiến thức y khoa liên tục (CME) với chủ đề "Tăng cường quản lý lồng ghép tăng huyết áp, tiểu đường và dự phòng đột quỵ tại cộng đồng" cho 300 cán bộ y tế cơ sở. Đồng thời, trao tặng 2.000 máy đo huyết áp điện tử cho các trạm y tế và người dân trong khu vực. Chương trình hướng đến sứ mệnh "Going for Zero", vì một thế giới không biến cố tim mạch.

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Minh Tâm, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế, phát biểu tại chương trình ẢNH: THÀNH ĐẠT

Tại chương trình, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch, nội tiết, y học gia đình với sự đồng hành từ tổ chức OMRON Healthcare (đối tác quốc tế với cam kết toàn cầu trong việc phòng ngừa đột quỵ và bệnh tim mạch thông qua công nghệ theo dõi huyết áp cá nhân) đã cập nhật kiến thức y khoa và nền tảng ứng dụng công nghệ số trong quản lý sức khỏe cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Mục tiêu hướng đến sứ mệnh "Going for Zero", giảm thiểu tối đa các ca tử vong do bệnh tim mạch và đột quỵ, chủ động hơn trong việc kiểm soát sức khỏe tim mạch ngay tại cộng đồng.

Xây dựng hệ thống chăm sóc ban đầu vững mạnh

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Minh Tâm, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế, nhấn mạnh việc nâng cao năng lực và trao quyền cho y tế cơ sở là chìa khóa để phát hiện sớm, quản lý hiệu quả các bệnh mạn tính. Đồng thời, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Hội Bác sĩ gia đình thế giới (WONCA) về tích hợp và lồng ghép quản lý bệnh không lây nhiễm vào hệ thống chăm sóc ban đầu.

Các cán bộ y tế cơ sở tham gia khóa cập nhật kiến thức y khoa liên tục (CME) với chủ đề "Tăng cường quản lý lồng ghép tăng huyết áp, tiểu đường và dự phòng đột quỵ tại cộng đồng" ẢNH: THÀNH ĐẠT

Trong năm 2024, nhà trường đã trao tặng 1.000 máy đo huyết áp cho các trạm y tế và trung tâm y tế tại các tỉnh miền Trung - Tây nguyên, đồng thời triển khai thí điểm chương trình quản lý tăng huyết áp dựa trên nền tảng số, giúp hơn 1.000 người bệnh trong cộng đồng được tiếp cận thiết bị và hướng dẫn tự theo dõi huyết áp tại nhà. Mô hình này không chỉ giúp tăng tỷ lệ kiểm soát huyết áp đạt mục tiêu mà còn góp phần củng cố vai trò của y tế cơ sở trong quản lý bệnh mạn tính lâu dài.

Với định hướng "xây dựng cộng đồng khỏe mạnh từ một hệ thống chăm sóc ban đầu vững mạnh", Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trong đổi mới mô hình trạm y tế, nâng cao năng lực của tuyến ban đầu và triển khai các sáng kiến chăm sóc sức khỏe lấy người dân làm trung tâm...