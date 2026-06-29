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Giáo dục

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có hiệu trưởng mới

Hà Ánh
Hà Ánh
UBND TP.HCM chính thức bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sau một thời gian dài trường khuyết vị trí hiệu trưởng.
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có hiệu trưởng mới- Ảnh 1.

PGS-TS Ngô Quốc Đạt được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

ảnh: h.n

Sáng nay (29.6), UBND TP.HCM có quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Theo quyết định này, UBND TP.HCM tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

PGS-TS Ngô Quốc Đạt (49 tuổi, quê Bình Dương), bắt đầu công tác tại Trường ĐH Y dược TP.HCM từ năm 2003 và kinh qua nhiều chức vụ quản lý tại các đơn vị thuộc trường.

Cụ thể, từ tháng 3.2003 PGS-TS Ngô Quốc Đạt là giảng viên bộ môn giải phẫu bệnh khoa Y Trường ĐH Y dược TP.HCM. Đến tháng 9.2012 ông Đạt giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo (khoa Y); đến tháng 6.2013 làm Phó trưởng bộ môn giải phẫu bệnh (khoa Y); từ tháng 9.2015 trở thành Phó trưởng khoa Y và kiêm nhiệm Trưởng bộ môn xét nghiệm (khoa Điều dưỡng, kỹ thuật và y học) từ tháng 8.2021.

Từ tháng 8.2022, PGS-TS Ngô Quốc Đạt làm Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và trở thành Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Y dược TP.HCM từ tháng 8.2023.

Đến tháng 10.2024, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định công nhận PGS-TS Ngô Quốc Đạt, Phó hiệu trưởng phụ trách trường ĐH Y dược TP.HCM, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với quyết định này, Ban giám hiệu Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch hiện có: PGS-TS Ngô Quốc Đạt làm Hiệu trưởng; Các phó hiệu trưởng gồm: PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại, TS-BS Phan Nguyễn Thanh Vân và TS-BS Phạm Quốc Dũng.

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