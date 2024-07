Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không phân biệt hộ khẩu trong tuyển sinh từ năm 2024

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không phân biệt thí sinh theo hộ khẩu trong tuyển sinh từ năm nay HÀ ÁNH

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã công bố đề án tuyển sinh ĐH 2024 điều chỉnh, thay thế đề án công bố ngày 29.5 trước đó.

Điều chỉnh 2 nội dung trong đề án tuyển sinh

Thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Theo đó, trường này cho biết thực hiện công văn ngày 11.6 và quyết định ngày 17.6 của Bộ GD-ĐT, trường đã bổ sung và công bố đề án tuyển sinh ĐH năm 2024 số 1536/ĐA-TĐHYKPNT thay thế cho đề án tuyển sinh số 1334/ĐA-TĐHYKPNT công bố ngày 29.5 trước đó.

Trường bổ sung 1 ngành tuyển sinh năm 2024 là bác sĩ y học cổ truyền (mã ngành 7720115) với 50 chỉ tiêu. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm 2024 của trường sẽ là 1.530 thí sinh.

Đáng chú ý, một nội dung quan trọng ảnh hưởng tới thí sinh liên quan đến quy định về hộ khẩu trong xét tuyển của trường nhiều năm nay. Cụ thể, trong đề án tuyển sinh mới, trường gộp các mã TP/TQ thành một mã cho từng ngành đào tạo.

Ngoài ra, các nội dung khác không thay đổi so với đề án đã công bố. Trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Trong đó phương thức tuyển sinh ưu tiên xét tuyển chỉ dành cho đối tượng lưu học sinh theo diện nghị định thư.

Vì sao gộp các mã TP/TQ thành một mã?

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết điều chỉnh này trường thực hiện theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, ngày 27.5, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có văn bản gửi Bộ GD-ĐT về việc hỗ trợ xử lý nguyện vọng thí sinh theo mã tuyển sinh TP/TQ. Trong văn bản này, trường cho biết theo thông tin tại buổi tập huấn tuyển sinh ngày 9.5 tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ có thông báo về việc hạn chế sử dụng nhiều mã tuyển sinh cho một ngành đào tạo.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực y tế cho TP.HCM. Do đó, hàng năm trường tổ chức 2 mã tuyển sinh cho các cho các ngành để đào tạo và đảm bảo nguồn nhân lực cho thành phố gồm: mã có ký tự "TP" áp dụng cho thí sinh học các trường THPT trên địa bàn TP.HCM và mã có ký tự "TQ" áp dụng cho thí sinh các trường THPT ngoài thành phố.

Trong những năm vừa qua, trường được sự hỗ trợ của bộ phận xử lý nguyện vọng của Bộ GD-ĐT trong quá trình xử lý danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển để xác định thí sinh trúng tuyển. Trong văn bản này, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bày tỏ mong muốn Bộ xem xét hỗ trợ trường tiếp tục thực hiện xét tuyển theo 2 mã tuyển sinh cho các ngành đào tạo tương tự năm tuyển sinh 2023.

Đến ngày 7.6, Bộ GD-ĐT có văn bản trả lời Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch về vấn đề trên. Văn bản của Bộ nêu rõ Điều 4 Quy chế tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ ngành giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT quy định nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh. Trong đó, để bảo đảm công bằng đối với thí sinh về cơ hội dự tuyển, cơ sở đào tạo phải tuân thủ và bảo đảm không để thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém.

Với nguyên tắc trên, Bộ GD-ĐT cho rằng khi tổ chức tuyển sinh các cơ sở đào tạo không được phân biệt đối tượng thí sinh giữa các vùng, địa phương (khi học cùng một địa điểm là trụ sở chính hoặc phân hiệu) kể cả các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cũng không được phân biệt hai mã tuyển sinh cho 2 nhóm đối tượng khác nhau khi xét tuyển vào một ngành/chương trình đào tạo.

Từ văn bản trên, đại diện Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết trường thực hiện việc điều chỉnh khi gộp các mã TP/TQ thành một mã cho từng ngành đào tạo.

Không phân biệt hộ khẩu, thí sinh đăng ký như thế nào?

Trước đây, trong đề án tuyển sinh cũ, trường phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành gồm 50% cho thí sinh TP.HCM để đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế của thành phố, 50% còn lại dành cho tất cả các tỉnh thành khác. Theo đó, mã trường là TYS nhưng mỗi ngành đào tạo có 2 mã ngành khác nhau: mã có ký tự "TP" là áp dụng cho thí sinh học các trường THPT tại TP.HCM và mã có ký tự "TQ" áp dụng cho thí sinh học các trường THPT ngoài TP.HCM. Thí sinh khi xác định mã TP/TQ được áp dụng theo 3 năm học tại các trường THPT của thí sinh (được thể hiện trong học bạ). Thí sinh chọn mã ngành tuyển sinh nào nếu trúng tuyển và nhập học thì sẽ áp dụng các quy định (nếu có) dành cho đối tượng thuộc mã ngành đó trong toàn bộ khóa học.

Nhưng theo đề án tuyển sinh được điều chỉnh, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch gộp các mã TP/TQ thành một mã cho từng ngành đào tạo. Như vậy, mã trường vẫn là TYS. Mỗi ngành chỉ có 1 mã ngành theo quy định chung của Bộ GD-ĐT áp dụng cho thí sinh cả nước, cụ thể như bảng sau:

Như vậy, với điều chỉnh này, lần đầu tiên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không còn phân biệt hộ khẩu của thí sinh trong tuyển sinh đầu vào. Trường sẽ áp dụng chỉ tiêu chung, cách thức xét tuyển và điểm chuẩn trúng tuyển chung cho thí sinh toàn quốc.