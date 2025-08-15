Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không tăng học phí năm học 2025-2026

Hà Ánh
Hà Ánh
15/08/2025 17:07 GMT+7

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không tăng học phí năm học 2025-2026. Theo đó, các ngành có mức thu từ 41,8 đến 55,2 triệu đồng/năm (không kể chương trình đặc thù).

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không tăng học phí năm học 2025-2026 - Ảnh 1.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không tăng học phí năm học 2025-2026

nguồn: pnt

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa có thông báo mức thu học phí, lệ phí các hệ đào tạo ĐH chính quy năm học 2025-2026.

Theo đó, đối với sinh viên năm 1, 2, 3, mức học phí các ngành y học cổ truyền, y khoa, răng-hàm-mặt, dược học cùng mức 27,6 triệu đồng/học kỳ (tương ứng 55,2 triệu đồng/năm). Các ngành cử nhân thu 20,9 triệu đồng/học kỳ (tương đương 41,8 triệu đồng/năm).

Sinh viên năm 4 các ngành y khoa, răng-hàm-mặt và dược học, học phí vẫn giữ mức 27,6 triệu đồng/học kỳ (tương ứng 55,2 triệu đồng/năm); trong khi khối các ngành cử nhân là 20,025 triệu đồng/học kỳ (tương ứng 40,05 triệu đồng/năm).

Từ năm thứ 5 trở đi, học phí các ngành y khoa, răng-hàm-mặt, dược học giảm còn 17,525 triệu đồng/học kỳ (tương ứng 35,05 triệu đồng/năm).

Đối với các ngành, chương trình đào tạo đặc thù, học phí ngành y Việt-Đức là 115 triệu đồng/học kỳ (tương ứng 230 triệu đồng/năm). Sinh viên thuộc đối tượng đào tạo theo địa chỉ có mức 42,35 triệu đồng/học kỳ đối với ngành y đa khoa và 30,25 triệu đồng/học kỳ đối với khối các ngành cử nhân. Sinh viên thuộc đối tượng học theo chế độ cử tuyển (Lào, Campuchia) có mức học phí 30,625 triệu đồng/học kỳ.

Mức học phí cụ thể như sau:

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không tăng học phí năm học 2025-2026 - Ảnh 2.

Học phí các ngành và hệ đào tạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm học 2025-2026

Ảnh: Hà Ánh

Ngoài học phí, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng hướng dẫn hình thức đóng học phí. Trường lưu ý thời hạn đóng học phí học kỳ 1 từ 15.8 đến 5.9; học kỳ 2 từ 5.1.2026 đến 20.1.2026. Riêng sinh viên năm cuối, thời gian nộp học phí học kỳ 2 từ 20.12 đến 10.1.2026. Sinh viên cần nộp học phí đúng hạn theo hướng dẫn, ghi đúng tên sinh viên khi chuyển khoản và bảo lưu đầy đủ chứng từ nộp tiền để đối chiếu khi cần.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố học phí dự kiến áp dụng với sinh viên trúng tuyển năm 2025 ở mức từ 41,8 đến 55,2 triệu đồng/năm tùy ngành. Như vậy, thông báo mới về học phí của trường không thay đổi so với công bố dự kiến trước đây và bằng với học phí của năm học 2024-2025.

Học phí đào tạo bác sĩ tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 55,2 triệu đồng

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố chính thức thông tin tuyển sinh ĐH năm 2025, trong đó có mức học phí áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2025.

