Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng mạnh học phí lên mức 81 triệu đồng

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tăng học phí đào tạo y khoa và răng-hàm-mặt lên mức 81 triệu đồng/năm ảnh: hà ánh

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã công bố thông tin tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026. Đáng chú ý là thông tin học phí dự kiến năm học 2026-2027.

Mở rộng tổ hợp xét tuyển một số ngành

Theo đó, trường tuyển 2.155 chỉ tiêu, tăng 235 chỉ tiêu so với năm trước. Đáng chú ý, trường mở mới ngành kỹ thuật gây mê hồi sức với 50 chỉ tiêu; bổ sung chương trình tăng cường tiếng Anh cho ngành y khoa; mở thêm chuyên ngành cấp cứu ngoài bệnh viện thuộc ngành điều dưỡng.

Năm nay, trường tuyển sinh theo 2 phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và xét tuyển thẳng.

Thông tin xét tuyển các ngành như bảng sau:

Các môn tương ứng với mã tổ hợp môn xét tuyển:

B00: toán – hóa học – sinh học

B03: toán – ngữ văn – sinh học

B08: toán – tiếng Anh – sinh học

A00: toán – vật lý – hóa học

A01: toán – vật lý – tiếng Anh

D01: ngữ văn – toán- tiếng Anh

D07: toán - hóa học - tiếng Anh

Như vậy, năm nay trường bổ sung thêm một số tổ hợp môn xét tuyển so với năm 2025. Ngành có nhiều tổ hợp môn xét tuyển thì các tổ hợp được xét tuyển chung với nhau, không quy định điểm chênh lệch giữa các tổ hợp.

Đối với các ngành sử dụng tổ hợp môn xét tuyển có môn tiếng Anh, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ áp dụng đối với thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2026. Trường không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ được dùng để miễn thi tốt nghiệp THPT thành điểm môn ngoại ngữ để thực hiện xét tuyển.

Tăng mạnh học phí so với năm 2025

Trong thông báo tuyển sinh, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thanh công bố học phí dự kiến năm học 2026-2027. Theo đó, học phí dự kiến dao động từ 41 đến 81 triệu đồng. Trong đó, mức cao nhất là 81 triệu đồng/năm áp dụng cho ngành y khoa và răng-hàm-mặt.

Các ngành dược học và y học cổ truyền có mức học phí 68 triệu đồng/năm. Nhóm ngành còn lại áp dụng mức 47 triệu đồng/năm học.

Học phí dự kiến các ngành như bảng sau:

Ở năm học 2025-2026, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không tăng học phí. Theo đó, các ngành có mức thu từ 41,8 đến 55,2 triệu đồng/năm (không kể chương trình đặc thù). Sinh viên trúng tuyển năm 2025 cũng đóng học phí từ 41,8 đến 55,2 triệu đồng/năm tùy ngành. Như vậy, so với năm 2025, học phí của trường trong năm học 2026-2027 tăng mạnh. Hai ngành y khoa và răng-hàm-mặt của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng mạnh học phí từ 55,2 triệu đồng năm ngoái lên mức 81 triệu đồng/sinh viên (tăng gần 26 triệu đồng).