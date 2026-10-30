Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Tuyển sinh tiến sĩ đạt 100% chỉ tiêu

PGS-TS-BS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, phát biểu tại lễ khai giảng ảnh: h.h

Ngày 30.10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ khai giảng sau ĐH năm học 2026-2027 cho hơn 1.200 tân học viên và nghiên cứu sinh. Dịp này, nhà trường tuyên dương 7 thủ khoa đầu vào kỳ tuyển sinh sau ĐH năm học 2026-2027.

Phát biểu khai giảng, PGS-TS-BS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết từ khóa đào tạo chuyên khoa cấp I đầu tiên năm 2009, đến nay trường đã phát triển hệ thống đào tạo sau ĐH với 70 ngành, chuyên ngành. Trong đó có 23 chuyên ngành chuyên khoa cấp I, 19 chuyên ngành chuyên khoa cấp II, 13 ngành thạc sĩ, 11 chuyên ngành bác sĩ nội trú và 4 ngành tiến sĩ.

"Tính đến thời điểm hiện tại, tổng quy mô đào tạo sau ĐH của trường đạt gần 3.500 học viên và nghiên cứu sinh. Kỳ tuyển sinh năm 2026, trường đón hơn 1.200 tân học viên và nghiên cứu sinh nhập học. Trong đó, 2 chương trình đào tạo bác sĩ nội trú và tiến sĩ đều đạt 100% chỉ tiêu tuyển sinh", PGS-TS-BS Ngô Quốc Đạt thông tin.

Năm nay Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đón 1.203 người học sau ĐH ảnh: h.h

Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhắn nhủ với người học: "Nếu như ở bậc ĐH, chúng ta học để biết nghề và thực hành nghề thì ở bậc sau ĐH, nhà trường kỳ vọng các bạn sẽ học để làm chủ chuyên môn, sáng tạo tri thức và dẫn dắt sự thay đổi".

"Làm chủ chuyên môn không chỉ là vận dụng thành thạo những kiến thức đã học mà còn là khả năng phân tích, phản biện, đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng khoa học và giải quyết những vấn đề phức tạp trong thực tiễn. Từ nền tảng đó, tôi mong các bạn không dừng lại ở việc tiếp nhận tri thức, mà hãy chủ động đặt câu hỏi, nghiên cứu và tìm kiếm những cách tiếp cận mới để tạo ra giá trị chuyên môn của riêng mình", PGS Đạt nói thêm.

Trong lĩnh vực y tế, PGS Đạt nhấn mạnh: "Người học cần chuẩn bị cho mình năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và trách nhiệm nghề nghiệp để không chỉ theo kịp sự thay đổi, mà còn góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực trong thực hành chuyên môn, trong tổ chức hoạt động y tế và trong chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đó cũng chính là kỳ vọng mà nhà trường gửi gắm ở các bạn trên chặng đường học tập và phát triển sắp tới".

Trong năm 2026, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến cung ứng cho hệ thống y tế 958 bác sĩ và chuyên gia trình độ cao gồm: 476 bác sĩ chuyên khoa I, 170 bác sĩ chuyên khoa II, 151 bác sĩ nội trú và 161 thạc sĩ. Được biết tỷ lệ tốt nghiệp thực tế của trường luôn duy trì ở mức tiệm cận tuyệt đối, từ 92,5% đến 99,11%.