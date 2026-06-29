Trường Giang, Lương Thế Thành, Lê Phương cùng 500 gia đình ba thế hệ làm điều đặc biệt





Hàng ngàn người cùng sải bước đi bộ, lan tỏa tinh thần sống khỏe chủ động

Sau thành công tại Đà Nẵng và Nha Trang, Long Châu tiếp tục tổ chức Ngày hội gia đình 2026 tại TP.Cần Thơ với điểm nhấn là giải đi bộ đồng hành cự ly 1km cho gia đình ba thế hệ. Chương trình diễn ra đúng dịp ngày Gia đình Việt Nam (28.6), hướng đến đưa hoạt động thể chất trở thành dịp kết nối giữa các thế hệ trong gia đình, tạo cơ hội để các thành viên cùng tham gia sự kiện cộng đồng và dành thời gian chất lượng cho nhau.

Diễn viên Trường Giang giao lưu cùng các gia đình đa thế hệ tại Cần Thơ

Ngay từ sáng sớm, Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều) đã rộn ràng tiếng cười nói và ngập tràn sắc màu từ hàng nghìn thành viên của 500 gia đình ba thế hệ cùng hội tụ. Trên các cung đường xanh mát, ông bà, bố mẹ và em nhỏ cùng đi bộ, trò chuyện và chinh phục những thử thách thú vị.

Hành trình này còn sôi động hơn với sự xuất hiện đặc biệt của nghệ sĩ Trường Giang, diễn viên Lương Thế Thành và diễn viên Lê Phương. Dàn sao Việt đã cùng tham gia, giao lưu với các đội thi, lan tỏa thông điệp "Gắn kết thế hệ - Trọn vẹn yêu thương". Ban tổ chức cũng trao giải cho các đội gia đình hoàn thành hành trình và tổ chức quay số may mắn với nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn viên Lương Thế Thành tiếp sức con trai chinh phục thử thách

Bên cạnh đó, Ngày hội gia đình còn mang đến các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình như: tầm soát sức khỏe, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, tư vấn tiêm chủng miễn phí… và nhận nhiều quà tặng sức khỏe ý nghĩa từ Long Châu

Gia đình đa thế hệ thêm gắn kết qua "Ví khoẻ nhà ta"

Bên cạnh đó, gian hàng Long Châu thu hút đông đảo sự quan tâm khi giới thiệu tiện ích mới "Ví khoẻ nhà ta" - tài khoản gia đình tích lũy điểm thưởng siêu tiện lợi. Tính năng này giúp nhiều thành viên trong cùng nhà liên kết vào một tài khoản chung trên ứng dụng Long Châu, nhằm cộng dồn điểm thưởng và nhận nhiều ưu đãi đặc biệt.

Cụ thể, người dùng chỉ cần xác thực thông tin gia đình (tối thiểu 3 thành viên) thông qua xác thực "Thông tin cư trú" trên ứng dụng VNeID, kích hoạt ví là có thể bắt đầu hành trình tích lũy.

Gia đình diễn viên Lê Phương hào hứng với hoạt động đi bộ gắn kết, nâng cao sức khoẻ

Ngay khi mở tài khoản, gia đình được nhận ngay 3 món quà miễn phí (gồm: khẩu trang, bông tẩy trang, kem đánh răng) cùng loạt voucher hấp dẫn hơn 1 triệu đồng áp dụng cho đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thiết yếu như: mua thuốc, thực phẩm chức năng, trang bị các thiết bị y tế, tiêm phòng, xét nghiệm… Các phần quà có thể sử dụng được ngay lập tức mà không cần phát sinh đơn hàng.

Đây không chỉ là giải pháp thiết thực giúp gia đình tiết kiệm chi tiêu mà còn là nền tảng giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý trong chăm sóc sức khỏe gia đình. Người con dù ở xa có thể dễ dàng quản lý đơn thuốc huyết áp của bố mẹ già ở quê, thuận tiện theo dõi lịch tiêm phòng của các em nhỏ… chỉ trên một ứng dụng duy nhất. Từ đó, việc quan tâm và chăm sóc thường nhật thuận tiện hơn.

Hành trình kết nối yêu thương vẫn tiếp tục

Trong nhịp sống hiện đại, những dịp cuối tuần để cả gia đình quây quần bên nhau ngày càng quý giá. "Ngày hội gia đình" không chỉ mang đến cơ hội rèn luyện sức khỏe, mà còn kết nối cả gia đình, nâng cao tinh thần đồng hành giữa các thế hệ.

Ngày hội gia đình Long Châu tại Cần Thơ thu hút hơn 2.000 người tham dự đến từ 500 gia đình đa thế hệ

Đại diện Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu bày tỏ: "Ngày hội gia đình là cơ hội để cả gia đình ông bà, bố mẹ và các bé gắn kết, cùng nhau tạo thêm những khoảnh khắc hạnh phúc đáng nhớ. Thông qua sự kiện này, Long Châu mong muốn tạo không gian để các gia đình lưu giữ được nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đồng thời, đây còn là dịp để mọi người cùng nâng cao tinh thần sống khỏe chủ động, lan tỏa thói quen khoa học, lành mạnh. Trên hành trình đó, Long Châu sẽ luôn là "điểm tựa" tin cậy, gần gũi, tận tâm chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, kiên định vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Chương trình vừa qua ở Cần Thơ là điểm dừng tại miền Tây nằm trong chuỗi sự kiện vì sức khỏe gia đình Việt trong năm 2026. Thời gian tới, Long Châu sẽ tiếp tục mở rộng đến nhiều tỉnh thành trên cả nước.