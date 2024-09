Trương Huệ Vân 'xin lỗi bị hại vì đã làm ảnh hưởng đời sống của họ'

Bị cáo Trương Huệ Vân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chiều nay (20.9), HĐXX tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hơn 30.869 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư thông qua phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, không có tài sản đảm bảo, trong đó có bị cáo Trương Huệ Vân (cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan ).

Theo đó, bị cáo Trương Huệ Vân (38 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor – WMC) thừa nhận hành vi theo cáo trạng, rằng thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), bị cáo Trương Huệ Vân đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để WMC chuyển 13.000 tỉ đồng cho Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông (Công ty An Đông) mua sơ cấp trái phiếu; giúp Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông, giúp sức bị cáo Lan chiếm đoạt 13.000 tỉ đồng.

Công bố cáo trạng giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan 'tội chồng tội'

Tại tòa, Trương Huệ Vân trình bày bị cáo chỉ khai thác và quản lý bất động sản cho thuê, về quản lý tài chính không nắm. "Bối cảnh lúc đó, hồ sơ đã chuẩn bị sẵn hết bị cáo chỉ ký vào phần đã được đánh dấu sẵn. Bị cáo không tham gia cuộc họp nào, không nhớ đã ký bao nhiêu hợp đồng, bị cáo chỉ làm theo", Trương Huệ Vân khai.

Cũng theo Trương Huệ Vân, khi hồ sơ được trình cho bị cáo ký, trong hợp đồng, vì đã thấy chữ ký nháy của bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam) nên nghĩ "anh Hiệu đã kiểm soát nội dung, bị cáo không đọc và không nắm bắt vấn đề".

Về nhận thức của bản thân sau khi vụ án bị phát hiện, bị cáo Trương Huệ Vân khóc, giãi bày: "Nếu không có chữ ký bị cáo thì không có sự việc này xảy ra. Suy nghĩ của bị cáo lúc này là làm sao khắc phục hậu quả tối đa nhất cho các bị hại. Bị cáo xin lỗi các bị hại vì đã làm ảnh hưởng đời sống của họ".

Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm bị đưa ra xét xử sơ thẩm ở giai đoạn 2 vụ án về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hơn 30.000 tỉ đồng; "rửa tiền" hơn 445.000 tỉ đồng từ nguồn tham ô tài sản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" hơn 4,5 tỉ USD (tương đương 106.730 tỉ đồng).