Trường Kỹ thuật và công nghệ - Đại học Huế: phát triển nhân lực kỹ thuật then chốt, đón đầu công nghệ chiến lược

Định vị một cơ sở đào tạo kỹ thuật và công nghệ

Được thành lập theo Quyết định số 1739/QĐ-ĐHH ngày 29.9.2026, Trường Kỹ thuật và công nghệ - Đại học Huế đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng tập trung nguồn lực đào tạo, nghiên cứu và hợp tác ở các lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật quan trọng cho phát triển đất nước.

Sự ra đời của trường tạo điều kiện kết nối thế mạnh về chuyên môn, đội ngũ, ngành đào tạo và quan hệ hợp tác được tích lũy từ các đơn vị tiền thân. Trên nền tảng đó, nhà trường hướng đến xây dựng một cơ sở giáo dục đại học có tính liên ngành, tăng cường liên kết giữa đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng; từng bước khẳng định vai trò trong đào tạo nhân lực kỹ thuật, công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương và đất nước.

Học sinh THPT tìm hiểu ngành nghề tại chương trình HUET Open Day hằng năm ẢNH: PV

Định hướng này gắn với yêu cầu tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một nhiệm vụ quan trọng.

Trong định hướng tuyển sinh năm 2027, trường dự kiến tuyển sinh 10 ngành đào tạo: Kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật xây dựng; Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Truyền thông đa phương tiện; Quan hệ quốc tế; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.

Thông qua đổi mới chương trình, tăng cường thực hành và học tập qua dự án, nhà trường hướng đến giúp sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức chuyên ngành mà còn có khả năng vận dụng vào những bài toán thực tế. Mục tiêu là đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có năng lực làm việc trong môi trường công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo và khả năng tham gia vào quá trình nghiên cứu, ứng dụng, cải tiến giải pháp kỹ thuật.

Đón đầu công nghệ - Cung cấp nhân lực then chốt cho nền công nghệ quốc gia

Một lợi thế đáng chú ý của Trường Kỹ thuật và công nghệ là mạng lưới quan hệ hợp tác được xây dựng qua quá trình hoạt động của các đơn vị tiền thân và hệ sinh thái Đại học Huế. Trong lĩnh vực công nghệ, các hoạt động hợp tác từng được triển khai với những doanh nghiệp như FPT Software, IBM Việt Nam, Marvell và các doanh nghiệp công nghệ khác.

Ở các lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng, điện - điện tử và sản xuất, mạng lưới hợp tác có sự tham gia của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông cùng nhiều đơn vị khác.

Công ty TNHH Neweb Việt Nam (WNC) trao học bổng cho 20 sinh viên có thành tích học tập tốt, nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn tại trường ẢNH: PV

Điểm nhấn trong định hướng đào tạo của nhà trường là đưa trải nghiệm thực tế xuyên suốt quá trình học tập, mỗi sinh viên sẽ trải qua ba kỳ thực tập: thực tập nhận thức ngành, thực tập kỹ sư và thực tập tốt nghiệp. Qua đó, người học có điều kiện tìm hiểu môi trường nghề nghiệp, tiếp cận quy trình làm việc, vận dụng kiến thức chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp. Đây cũng là cơ hội để sinh viên thể hiện năng lực, kết nối với doanh nghiệp và chuẩn bị hành trang sau này.

Không chỉ mang đến cơ hội làm việc trong nước, nhà trường còn kết nối với các cơ sở giáo dục, tổ chức và đối tác nước ngoài, giúp sinh viên có thêm cơ hội giao lưu học thuật, thực tập, trao đổi chuyên môn và trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế. Đặc biệt, các chương trình đào tạo tiếng Nhật đang được triển khai góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, mở rộng cơ hội tiếp cận doanh nghiệp Nhật Bản và thị trường lao động quốc tế.

"Khi mối quan hệ được phát triển theo hướng hai chiều, doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp hơn, còn sinh viên có cơ hội tiếp xúc với công nghệ, quy trình sản xuất và môi trường làm việc ngay trong quá trình học tập. Đây chính là nền tảng để rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức giảng đường và yêu cầu thực tế của thị trường lao động, song song với hợp tác trong nước, các quan hệ với cơ sở giáo dục và tổ chức quốc tế cũng mở ra cơ hội trao đổi học thuật, phát triển chương trình đào tạo, kết nối chuyên gia và triển khai nghiên cứu chung", PGS-TS Nguyễn Quang Lịch, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và công nghệ - Đại học Huế cho biết.

Trường Kỹ thuật và công nghệ đặt mục tiêu trong 5 năm tới phát triển thành Trường đại học Kỹ thuật và công nghệ, Đại học Huế lớn mạnh đón đầu công nghệ chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực then chốt cho nền công nghệ quốc gia.

"Một lựa chọn ngành học không chỉ quyết định những năm tháng trên giảng đường, mà còn đặt nền móng cho tương lai nghề nghiệp của mỗi người trẻ. Trường Kỹ thuật và công nghệ - Đại học Huế hướng đến đào tạo những thế hệ sinh viên không chỉ vững kiến thức, giỏi chuyên môn mà còn thành thạo kỹ năng thực hành, có tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với sự phát triển của công nghệ cũng như có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Thông qua kết nối đào tạo với nghiên cứu và doanh nghiệp, nhà trường mong muốn mở rộng cơ hội trải nghiệm, thực tập và việc làm cho sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Bởi giá trị của giáo dục không chỉ nằm ở tấm bằng tốt nghiệp, mà còn ở năng lực lập nghiệp và khả năng làm chủ tương lai. Đó cũng là trách nhiệm và cam kết của nhà trường trước niềm tin mà người học, gia đình và xã hội gửi gắm", PGS-TS Nguyễn Quang Lịch, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và công nghệ - Đại học Huế, nhấn mạnh.