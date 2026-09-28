Trường Kỹ thuật và công nghệ - kiến tạo công nghệ cho kinh tế biển Khánh Hòa

Lễ công bố quyết định thành lập Trường Kỹ thuật và công nghệ ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Từ ngày 1.2.2026, Trường Kỹ thuật và công nghệ chính thức hoạt động, tập trung nguồn lực kỹ thuật để đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, đồng hành cùng Khánh Hòa phát triển công nghiệp và chuyển đổi xanh.

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho Khánh Hòa

Trong nửa thế kỷ qua, Trường ĐH Nha Trang (Trường ĐHNT) đã đào tạo gần 75.000 cử nhân, kỹ sư cùng hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ; đội ngũ này hiện có mặt tại hầu hết cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản, kinh tế biển, công nghiệp và dịch vụ. Hiện khoảng 80% sinh viên đang theo học tại Trường ĐHNT là người Khánh Hòa. Kế thừa nền tảng đó, Trường Kỹ thuật và công nghệ (Trường KT-CN) hiện có 6 khoa chuyên ngành; 2 bộ môn; gần 5.000 sinh viên; hơn 100 giảng viên, phần lớn có trình độ tiến sĩ (hơn 90% tốt nghiệp ở nước ngoài); cùng hệ thống hơn 50 phòng thí nghiệm, xưởng thực hành - nền tảng để đào tạo những kỹ sư vững chuyên môn, làm chủ công nghệ và gắn với bài toán thực tế của doanh nghiệp.

PGS-TS Trần Hưng Trà, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và công nghệ, cùng PGS-TS Huỳnh Văn Vũ, Phó hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và công nghệ, trao giải STEM năm 2026 ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Một lợi thế của Trường KT-CN là khả năng kết nối nhiều lĩnh vực kỹ thuật trong cùng một hệ sinh thái đào tạo: một con tàu hiện đại cần cơ khí, điện, điều khiển và tự động hóa; một nhà máy chế biến hiện đại cần robot, dữ liệu và tự động hóa. Mạng lưới hợp tác với Toyota, Hyundai, Thaco, Mitsubishi cùng các doanh nghiệp đóng tàu, thủy sản, năng lượng tiếp tục là kênh quan trọng để chuyển nhu cầu sản xuất thành nội dung đào tạo, thực tập và chuyển giao công nghệ.

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Nghiên cứu khoa học là một trong những đóng góp nổi bật của Trường ĐHNT đối với Khánh Hòa. Từ thành công sản xuất tôm sú giống nhân tạo năm 1982, Trường ĐHNT tiếp tục nghiên cứu sinh sản nhân tạo, chuyển giao quy trình giống và nuôi thương phẩm cho nhiều loài cá biển - riêng cá chẽm đã cung cấp hơn 10 triệu con giống - cùng quy trình nuôi cá chim vây vàng chuyển giao cho ngư dân; nghiên cứu bảo tồn vịnh Nha Trang, rong biển, cùng thiết kế, chế tạo tàu cá, tàu du lịch phục vụ nghề cá - tích lũy nền tảng tri thức kỹ thuật gắn với thủy sản và kinh tế biển địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế MSDI 2025 với chủ đề “Đổi mới và phát triển biển bền vững” ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Trong thời gian tới, Trường KT-CN xác định sáu hướng công nghệ trọng tâm, gắn kết trực tiếp với yêu cầu phát triển kinh tế biển. Đây là nền tảng để Trường KT-CN tập trung nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu liên ngành, phát triển công nghệ và đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Sáu trụ cột công nghệ gồm:

1. Hiện đại hóa tàu cá và công nghệ hàng hải: Từ nền tảng cơ khí, động lực, điện – điện tử, điều khiển và tự động hóa, Trường KT-CN hướng tới nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp để hiện đại hóa đội tàu cá Việt Nam như: cải thiện điều kiện làm việc của thuyền viên, nâng cao an toàn, hiệu quả khai thác, tiết kiệm nhiên liệu cho tàu cá. và chất lượng thủy sản sau khai thác.

2. Nuôi biển công nghệ cao: Nhờ IoT, cảm biến và AI, nuôi biển được giám sát, quản lý và kiểm soát hiệu quả hơn, từng bước chuyển từ kinh nghiệm sang quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả và tính phát triển bền vững.

Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hành vận hành máy gia công cơ khí tại xưởng thực hành Trường Kỹ thuật và công nghệ ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

3. Trang trại thông minh trong sản xuất con giống thủy sản: Ngay từ khâu con giống, tự động hóa, cảm biến, IoT và AI hỗ trợ theo dõi môi trường và kiểm soát quá trình sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng con giống thủy sản.

4. Nhà máy chế biến thủy sản thông minh: Trong nhà máy chế biến, robot, tự động hóa, AI, dữ liệu và công nghệ nhiệt - lạnh cùng vận hành hiệu quả từng công đoạn, kiểm soát chất lượng và giảm chi phí sản xuất.

5. Bảo quản sau thu hoạch và sử dụng năng lượng hiệu quả: Thế mạnh về nhiệt - lạnh, cơ khí và tự động hóa được phát huy cho các giải pháp làm lạnh, cấp đông, bảo quản và sử dụng năng lượng hiệu quả trong toàn chuỗi thủy sản.

6. Năng lượng xanh và năng lượng tái tạo: Năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng trở thành hướng nghiên cứu ưu tiên, phục vụ sản xuất, công trình và hoạt động kinh tế biển, hướng tới phát triển hiệu quả, bền vững.

Phục vụ cộng đồng

Sinh viên tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị dưới sự hướng dẫn của giảng viên ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Bên cạnh đào tạo và nghiên cứu, Trường KT-CN luôn gắn hoạt động của mình với trách nhiệm phục vụ cộng đồng: chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng, sản xuất giống, phòng trị bệnh, bảo quản và chế biến thủy sản cho người dân; hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 với 100 máy rửa tay sát khuẩn tự động, hơn 2.000 kg gạo và 150 triệu đồng vào Quỹ vắc-xin; phối hợp tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh từ năm 2016 và Cuộc thi Môi trường xanh từ năm 2019; duy trì các hoạt động tình nguyện như: Mùa hè xanh, Xuân yêu thương… hướng tới những cộng đồng còn khó khăn.

Tiếp nối 50 năm, đồng hành cùng Khánh Hòa

Sinh viên thực hành gia công chi tiết trên máy CNC, gắn kiến thức lý thuyết với kỹ năng nghề nghiệp ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Khánh Hòa có biển, có thủy sản, có hệ thống doanh nghiệp và nhu cầu ngày càng lớn về công nghệ; Trường ĐHNT có hơn nửa thế kỷ đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng gắn với biển. Giai đoạn 2026 - 2030, Trường KT-CN tiếp tục phát triển đội ngũ; đổi mới chương trình; hiện đại hóa phòng thí nghiệm, mở thêm ít nhất 8 ngành mới, có tối thiểu 04 CTĐT bằng tiếng Anh, có ít nhất 04 CTĐT được kiểm định theo AUN-QA và 02 theo ASIIN, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời tăng cường hợp tác doanh nghiệp và nghiên cứu liên ngành.

Trường Kỹ thuật và công nghệ - từ nền tảng tri thức đến công nghệ mới, từ giảng đường đến biển khơi, tiếp tục đồng hành cùng Khánh Hòa trong hành trình kiến tạo tương lai.



