Trương Lăng Hách gây phẫn nộ vì phát ngôn 'bôi xấu' người Đông Nam Á

Trương Lăng Hách đang thu hút sự chú ý nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình cổ trang Trục ngọc. Mới đây, anh cùng bạn diễn Điền Hi Vi xuất hiện chung trong một chương trình tạp kỹ. Trong một phân đoạn, hai diễn viên tham gia trò chơi vẽ chân dung đối phương trên bảng trắng. Vì bức vẽ nguệch ngoạc của Điền Hi Vi bị nhận xét khá xấu nên sau khi xem, Trương Lăng Hách đã đùa rằng: "Tôi cảm thấy như mình sinh ra ở Đông Nam Á". Câu nói này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng khi một số khán giả cho rằng phát ngôn đó ám chỉ định kiến tiêu cực.

Trương Lăng Hách vấp phải làn sóng chỉ trích sau phát ngôn nhạy cảm liên quan đến người Đông Nam Á trong một chương trình tạp kỹ Ảnh: Sohu

Trương Lăng Hách khiến người hâm mộ Đông Nam Á phẫn nộ

Đoạn video sau đó được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Không ít người dùng đến từ khu vực Đông Nam Á bày tỏ sự thất vọng và khó chịu trước lời bình luận của nam diễn viên.

Trước làn sóng phản ứng ngày càng gia tăng, Trương Lăng Hách đã trực tiếp lên tiếng trên Instagram. Trong tuyên bố dài 112 từ bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, anh gửi lời xin lỗi vì phát ngôn của mình.

Nam diễn viên viết rằng anh chân thành xin lỗi vì những lời nói trong chương trình đã khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái. Trương Lăng Hách cũng khẳng định bản thân không có ý định phân biệt hay xúc phạm bất kỳ nền văn hóa nào. Theo anh, mỗi nền văn hóa đều có nét đẹp và sức hút riêng.

Nam diễn viên khẳng định không có ý xúc phạm hay phân biệt văn hóa, song phần lớn khán giả vẫn tỏ ra thất vọng và tức giận Ảnh: Weibo Trương Lăng Hách

Nam diễn viên đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với người hâm mộ tại Đông Nam Á. Anh cho biết nhiều fan trong khu vực đã ủng hộ mình suốt thời gian qua bằng cách để lại lời nhắn, gửi thư, thậm chí sang Trung Quốc để gặp thần tượng.

"Tôi thực sự trân trọng sự ủng hộ của các fan ở Đông Nam Á. Tôi không bao giờ muốn những người yêu mến mình phải cảm thấy tổn thương vì lời nói của tôi", ngôi sao sinh năm 1997 chia sẻ.

Sau khi vụ việc gây tranh cãi, ê kíp sản xuất chương trình được cho là đã quyết định cắt bỏ câu nói này khỏi phiên bản phát sóng.

Trương Lăng Hách đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ vai diễn trong phim mới Trục ngọc Ảnh: Weibo Trương Lăng Hách

Dù vướng ồn ào, Trương Lăng Hách vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ độ nổi tiếng ngày càng tăng trong làng giải trí Hoa ngữ, đặc biệt qua bộ phim Trục ngọc. Về nội dung, Trục ngọc xoay quanh Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi), một nữ đồ tể vì muốn điều tra cái chết bí ẩn của cha mẹ mà buộc phải gánh vác gia đình. Trong một lần tình cờ, cô cứu sống Tạ Chinh (Trương Lăng Hách) đang ẩn danh để chờ ngày rửa mối thù nợ máu kéo dài suốt 17 năm. Hai con người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân giả, nhưng qua những biến cố sinh tử và những tháng ngày kề vai chiến đấu, mối quan hệ ấy dần chuyển thành tình yêu thật sự.