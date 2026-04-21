Trường liên cấp song ngữ Sentia gia nhập Tập đoàn Giáo dục Taylor’s

Sự kết hợp chiến lược này cũng đồng pha với định hướng xây dựng hệ sinh thái giáo dục chất lượng cao tại châu Á của TEG. Với Sentia, sự kiện tiếp tục củng cố triết lý "Trưởng thành hạnh phúc" cùng "Bản sắc Việt Nam - Chất lượng quốc tế". Trong đó, chương trình song ngữ giữ vai trò nền tảng, được củng cố bởi chuyên môn giáo dục, các nền tảng phát triển đội ngũ giáo viên và đầu tư trọng điểm vào chương trình học và cơ sở vật chất từ TEG.

Sentia mở rộng lộ trình học tập quốc tế cho học sinh

Trong hệ sinh thái hợp tác này, Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) được xem là một trụ cột quan trọng, kết nối giáo dục phổ thông và giáo dục đại học theo chuẩn quốc tế. Là trường đại học hàng đầu tại Việt Nam đạt kiểm định toàn diện của Cơ quan Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Anh Quốc (QAA), BUV sẽ hỗ trợ chuyên môn cho các chương trình giáo dục phổ thông và chương trình quốc tế Oxford tại Sentia. Qua đó, học sinh vừa được đảm bảo nền tảng kiến thức vững chắc theo khung chương trình trong nước, vừa có khả năng tiếp cận các chương trình giáo dục quốc tế.

Việc gia nhập TEG mở ra nhiều cơ hội học tập và trải nghiệm cho học sinh Sentia thông qua các chương trình giao lưu, trao đổi, phát triển kỹ năng lãnh đạo và học tập liên trường tại Malaysia, Singapore và Việt Nam. Song song, giáo viên được tham gia các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và đối sánh chất lượng đào tạo trong khu vực.

Các chương trình học tập tại Sentia được kiểm định chất lượng chặt chẽ

Trong hệ thống các trường thuộc mạng lưới TEG, học sinh được định hướng từ sớm cho lộ trình học tập toàn cầu. Với học sinh Sentia, lộ trình này được mở rộng linh hoạt, từ các lựa chọn đại học trong nước đến các chương trình quốc tế tại Đại học Taylor's (Malaysia), BUV,.. cũng như mạng lưới các trường đại học Anh Quốc và các đối tác quốc tế của BUV.

Xuyên suốt quá trình phát triển, Sentia nhất quán triển khai phương pháp giáo dục 4C: Tình yêu thương (Care), Trí tò mò (Curiosity), Thử thách (Challenge) và Nhân cách (Character), làm nền tảng cho việc hình thành năng lực học tập và phát triển toàn diện của học sinh.

Học sinh Sentia được nâng bước cho hành trình tương lai trên toàn cầu

Từ góc nhìn xây dựng hệ sinh thái giáo dục dài hạn, ông Karl Engkvist, Chủ tịch TEG, chia sẻ: "TEG kiến tạo môi trường học tập nuôi dưỡng tiềm năng và khơi dậy khát vọng học tập của học sinh. Việc Sentia gia nhập tập đoàn, cùng với BUV, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục liền mạch từ bậc phổ thông đến đại học, giúp học sinh Việt Nam tự tin chuyển tiếp từ nền tảng bản địa tới các cơ hội học tập toàn cầu. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng Sentia để phát huy những nền tảng sẵn có và chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường tương lai của các em học sinh".

Thông qua hợp tác, học sinh Sentia có thêm cơ hội tiếp cận các chương trình trao đổi và học tập trong khu vực

Bà Trần Nhật Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Sentia, nhấn mạnh: "Hợp tác này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Sentia. Nhà trường tiếp tục đặt các giá trị bản sắc Việt Nam và chương trình giáo dục phổ thông quốc gia làm nền tảng xuyên suốt trong định hướng giáo dục. Với sự đồng hành của TEG và BUV, Sentia có thêm điều kiện mở rộng các lộ trình học thuật đồng thời tạo nền tảng phát triển toàn diện cho học sinh trên cơ sở gìn giữ bản sắc Việt".

Với vai trò giao điểm chiến lược, Giáo sư Raymond Gordon, Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch BUV, chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Sentia trong việc mở rộng cơ hội học tập chuẩn quốc tế, đồng thời vẫn đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam là nền tảng xuyên suốt của mô hình đào tạo. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ, những công dân được bồi đắp từ cội nguồn và các giá trị dân tộc, đồng thời có năng lực hội nhập toàn cầu và sẵn sàng đóng góp tích cực cho tương lai đất nước".

Về Tập đoàn Giáo dục Taylor's (TEG)

TEG là một trong những tập đoàn giáo dục tư thục uy tín hàng đầu tại Đông Nam Á, với hơn 50 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao từ bậc phổ thông đến đại học. Hệ sinh thái giáo dục của Taylor's bao gồm nhiều cơ sở đào tạo danh tiếng như trường đại học Taylor, trường cao đẳng Taylor, trường Quốc tế Úc tại Malaysia, trường Quốc tế Garden, trường Quốc tế Nexus, trường Quốc tế Taylor's và Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Gần đây, Tập đoàn tiếp tục mở rộng danh mục với trường Quốc tế Lexel, mô hình trường quốc tế hướng tới chất lượng cao với chi phí hợp lý. TEG theo đuổi cam kết mang đến nền giáo dục đổi mới, đạt chuẩn quốc tế, trang bị cho người học đầy đủ kiến thức, kỹ năng và giá trị để tự tin thích ứng và thành công trong bối cảnh toàn cầu không ngừng biến động.

Về Trường liên cấp song ngữ Sentia

Trường Sentia xây dựng chương trình song ngữ trên nền tảng kết hợp giữa chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam và chương trình quốc tế Oxford. Với triết lý "Trưởng thành hạnh phúc", hệ giá trị 4C và sự trân trọng dành cho bản sắc Việt, Sentia đồng hành cùng học sinh trên hành trình trưởng thành, giúp các em tự tin hội nhập quốc tế mà vẫn gìn giữ những giá trị và truyền thống Việt Nam.