Trường mầm non hối hả tuyển sinh trước ngày mở cửa trở lại

Thời điểm tuyển sinh của các trường mầm non vào tháng 6 - 7 hằng năm, nhưng năm 2021 là thời điểm TP.HCM liên tục thực hiện giãn cách nên các trường tuyển sinh trực tuyến chỉ lèo tèo được vài bé. Vì vậy, hiện nay dù đã quá nửa năm học nhưng các trường mới hối hả tuyển sinh cho đủ chỉ tiêu trước ngày trẻ quay trở lại trường vào 14.2.

Cô Nguyễn Thụy Thái Hòa, Hiệu trưởng Trường mầm non Trúc Đào (Q.Bình Tân), cho biết hằng năm các trường tuyển sinh trẻ lớp lá (5 tuổi) vào tháng 7. Nhưng năm vừa rồi là thời điểm đỉnh dịch, Q.Bình Tân luôn nằm trong vùng đỏ nên các trường chưa thể hoàn thành công tác tuyển sinh.

Đặc biệt, Trường mầm non Trúc Đào do trưng dụng phục vụ y tế, mới được trả vào tháng 1.2022 nên lúc đó trường dán thông báo tuyển sinh, phụ huynh mới đến nộp hồ sơ trực tiếp.

Với chỉ tiêu lớp lá khoảng 100 bé, cô Hòa cho biết trường sẽ tuyển sinh đến thời điểm đón trẻ, nếu vẫn chưa đủ chỉ tiêu, có thể nhận bổ sung hồ sơ sau đó.

Theo cô Lê Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường mầm non Cẩm Tú (Q.Bình Tân), dù đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu của năm học này nhưng vẫn còn khoảng 20% phụ huynh chưa đăng ký cho con đi học lại.

“Hiện rất nhiều phụ huynh tới trường mua hồ sơ xin học cho con nhưng trường vẫn chưa nắm được tình hình thực tế, phải chờ tới lúc hoạt động ổn định 1 - 2 tuần mới biết số trẻ đi học được bao nhiêu, còn dư - thiếu bao nhiêu chỉ tiêu lúc đó trường sẽ tiếp tục tuyển sinh bổ sung”, cô Xuân chia sẻ.

Việc tuyển bổ sung, cô Xuân cho biết sẽ thực hiện vào cuối tháng 2, sau khi trẻ đã đi học ổn định.





Trong khi đó, với các trường mầm non tư thục, vì trẻ đã nghỉ học quá lâu nên việc giữ ổn định số trẻ so với trước đây là điều không thể. Nhiều trẻ đã về quê, trẻ thì chọn trường khác nên lớp học ít nhiều sẽ xáo trộn, do vậy các trường cũng bắt đầu tuyển sinh bổ sung.

Việc tổ chức lại nhân sự, đội ngũ nhân viên cũng là một thách thức lớn với các trường mầm non tư thục ở thời điểm này. Bởi ngưng hoạt động quá lâu, nhiều nhân sự của trường đã về quê, tìm kiếm công việc khác nên ngoài tuyển sinh thì hiện các trường cũng đang tích cực tuyển giáo viên, nhân sự để bình thường hóa lại hoạt động của trường.

Cô Phạm Thị Kim Tuyến, quản lý Trường mầm non Nhật Minh (Q.7), cho biết dù khó khăn nhưng trường đã sẵn sàng để đón trẻ. Hoạt động trở lại sau 10 tháng đóng cửa, cô Tuyến cho biết chỉ còn lại khoảng 50% trẻ so với trước đây, nhân sự cũng thiếu hụt nên thời điểm này trường vừa tuyển sinh vừa tuyển nhân sự. Về chỉ tiêu, cô Tuyến cho biết vẫn còn chỗ tiếp nhận 50 - 60 bé.

Khác với mầm non công lập, theo cô Tuyến, mầm non tư thục thường tiếp nhận trẻ quanh năm nhưng có hai thời điểm tuyển sinh lớn là vào đầu năm học và sau Tết Nguyên đán. Do vậy, lúc này vừa là thời điểm mở cửa trường cũng là “mùa” tuyển sinh với trường ngoài công lập.

Để có chính sách hỗ trợ phụ huynh và tuyển sinh tốt hơn, cô Tuyến cho biết ngoài việc giữ mức học phí cũ thì trường sẽ miễn giảm các khoản phí đầu vào, tiền cơ sở vật chất… để tạo điều kiện cho trẻ đi học lại.