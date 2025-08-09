Trương Mạn Ngọc hiếm hoi lộ diện, hé mở cuộc sống ở tuổi 61

Trương Mạn Ngọc trong video vừa đăng tải ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo HK01, hôm 8.8, Trương Mạn Ngọc gây chú ý khi vừa tạo tài khoản trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu và đăng tải video đầu tiên. Trong thước phim ngắn, mỹ nhân phim Tâm trạng khi yêu ăn mặc giản dị, để mặt mộc, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, rạng rỡ đời thường. Minh tinh huyền thoại của màn ảnh Hồng Kông suy ngẫm: "Cuộc sống là một khu vườn. Hãy đến và ngồi xuống. Trong khu vườn cuộc sống này, tất cả chúng ta đều cùng nhau bước đi. Dù con đường bằng phẳng hay gập ghềnh, hãy cùng nhau chia sẻ cảnh đẹp trên suốt chặng đường".

Sau thời gian dài sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện công khai, Trương Mạn Ngọc bày tỏ mong muốn được chia sẻ nhiều hơn với khán giả về cuộc sống của mình ở tuổi ngoài 60. "Tôi rất vui được gặp mọi người ở đây. Một số bạn bè hỏi tôi sao lại lập tài khoản mạng xã hội mới ở thời điểm này. Tôi đã suy nghĩ rất lâu mà chưa tìm ra câu trả lời chính xác. Nhưng không sao cả, nhiều chuyện không cần trả lời. Thời điểm là vấn đề mang tính cá nhân, khi bạn cảm thấy đây là thời điểm thích hợp thì nó sẽ là thời điểm thích hợp", ngôi sao 6X bộc bạch.

Trương Mạn Ngọc tiếp tục: "Tiếp theo đây thôi, tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số hoạt động mới nhất, những điều vui nhộn, yêu thích của tôi. Đó cũng có thể là những thông tin hữu ích, những thứ gì đó đẹp đẽ, thú vị, đáng học hỏi, đáng nhắc đến từ lâu rồi. Đó cũng có thể là những giây phút thư giãn, cảm động hay những điều bình thường, nghiêm túc, lành mạnh… Tất cả mọi thứ. Hẹn gặp lại!".

Loạt khoảnh khắc đời thường lần đầu được minh tinh 61 tuổi chia sẻ với khán giả ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Video lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng đồng thời giúp bà nhận về hơn 600.000 lượt theo dõi chỉ trong 1 ngày. Trong loạt khoảnh khắc được nữ diễn viên phim Điềm mật mật chia sẻ, bà xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, gần gũi. Mỹ nhân nức tiếng một thời gây ấn tượng với làn da căng bóng, gương mặt thanh tú. Thần thái của nữ nghệ sĩ rạng rỡ, tươi tắn, thân hình cân đối và có sức sống hơn so với những bức ảnh "tuột dốc" cách đây ít năm.

Bên cạnh những lời khen ngợi về sắc vóc, thần thái và phong cách thời trang của Trương Mạn Ngọc ở tuổi ngoài 60, nhiều khán giả xúc động khi được nhìn thấy những khoảnh khắc đời thường của thần tượng. Ngoài ra, không ít người hâm mộ tò mò về những hoạt động mới của nữ diễn viên, thậm chí hỏi bà liệu có ý định tái xuất sau nhiều năm giã từ màn ảnh.

Trương Mạn Ngọc ở tuổi 61

Hình ảnh Trương Mạn Ngọc xuất hiện bên chàng trai trẻ được chụp vài tuần trước ẢNH: HK01

Nhiều năm qua, Trương Mạn Ngọc không đóng phim, sống kín tiếng và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện công khai. Bà chủ yếu dành thời gian tận hưởng cuộc sống lặng lẽ ở châu Âu. Năm ngoái, minh tinh đình đám một thời xuất hiện thoáng qua trong một quảng cáo sản phẩm chăm sóc da. Bà bày tỏ mong muốn theo đuổi công việc sản xuất song không chia sẻ gì thêm và tiếp tục lui về "ở ẩn". Cách đây ít lâu, sao phim Anh hùng được nhìn thấy xuất hiện tại một buổi hòa nhạc ở Hồng Kông sau đó nhanh chóng đến châu Âu dự sự kiện từ thiện. Bà cũng được bắt gặp trên đường phố Pháp, dạo bước ở Paris cùng một chàng trai trẻ lạ mặt.

Trương Mạn Ngọc từ lâu đã né tránh truyền thông. Hồi 2024, phóng viên tạp chí GQ tiết lộ mình từng liên hệ với đại diện truyền thông của minh tinh kỳ cựu để viết bài nhưng hai tuần chờ đợi, người này báo lại rằng bà từ chối phỏng vấn. Người đại diện của ngôi sao biểu tượng này cũng cho biết: "Cô Trương không nêu lý do, nhưng trong một thời gian dài, cô ấy đã từ chối hầu hết các lời mời phỏng vấn từ giới truyền thông".

Trương Mạn Ngọc chỉ xuất hiện ở một vài sự kiện trong những năm qua. Trong ảnh, minh tinh 6X dự một sự kiện thời trang vào cuối năm ngoái ẢNH: INSTAGRAM SHENG SHENG

Trương Mạn Ngọc sinh năm 1964, trở nên nổi tiếng khi tham gia Hoa hậu Hồng Kông 1983, giành ngôi á hậu rồi bước chân vào làng giải trí. Người đẹp đẩy mạnh hoạt động diễn xuất và nhanh chóng vươn mình trở thành một trong những minh tinh xuất sắc nhất của điện ảnh Hoa ngữ.

Thời đỉnh cao, bà khiến bao người mê đắm với vẻ đẹp cổ điển, quý phái, đầy thu hút, đậm chất Á đông. Thập niên 1980 - 1990, Trương Mạn Ngọc nằm trong "tứ đại mỹ nhân" của màn ảnh Hồng Kông. Minh tinh tài sắc vẹn toàn này chinh phục khán giả qua hàng loạt kiệt tác điện ảnh: Vượng giác ca môn, Đông phương tam hiệp, Đông Tà Tây Độc, A Phi chính truyện, Nguyễn Linh Ngọc, Thanh xà, Hào môn dạ yến, Tâm trạng khi yêu, 2046, Anh hùng…

Từ năm 2013, Trương Mạn Ngọc từ giã sự nghiệp diễn xuất, không lâu sau chuyển hướng sang ca hát nhưng nhận phản ứng tiêu cực từ dư luận. Những năm qua, minh tinh sống kín tiếng, chỉ xuất hiện công khai một vài lần, hạn chế tiếp xúc với truyền thông. Bà giữ kín đời tư, từ chối nói về cuộc sống riêng. Trong quá khứ, bà từng trải qua nhiều mối tình tan vỡ và có cuộc hôn nhân 3 năm (1998- 2001) với đạo diễn Pháp Olivier Assayas.

