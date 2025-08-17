Trương Minh Cường nhắc về biến cố: Từng nghĩ sẽ không thể trở lại với nghề

Tập 5 Tình bolero lên sóng với màn tranh tài của 3 ứng viên gồm diễn viên Trương Minh Cường, nhà sáng tạo nội dung Vương Khánh và diễn viên Hiền Trang. Đảm nhận vai trò giám khảo là danh ca Phương Dung, nhạc sĩ Đình Văn, ca sĩ Kha Ly và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Trong đêm tranh tài, Trương Minh Cường thể hiện ca khúc Trái tim ngục tù của nhạc sĩ Đức Huy. Anh gây ấn tượng bởi chất giọng nội lực, đồng thời kết hợp với thế mạnh diễn xuất, mang lại cảm xúc cho người nghe.

Trương Minh Cường chia sẻ với khán giả về những biến cố mình trải qua thông qua các tiết mục được dàn dựng trên sân khấu Ảnh: BTC

Trong tiết mục của mình, sao phim Lật mặt 8: Một điều ước không ngại kể về những biến cố trong cuộc sống - khi từng có một tổ ấm viên mãn, công việc ổn định song lại đánh mất tất cả. Sau quãng thời gian dằn vặt, Trương Minh Cường chọn bản lĩnh bước qua những khó khăn để tiếp tục phấn đấu, trở lại với nghệ thuật. Điều đó được nam nghệ sĩ thể hiện qua ca khúc Kiếp đam mê.

Chia sẻ về tiết mục của mình, Trương Minh Cường cho biết sân khấu Tình bolero 2025 là dịp để anh bộc bạch nội tâm khi đối diện với những thăng trầm trong cuộc sống trước đây. Nam diễn viên cho hay: “Dường như tôi không có quãng thời gian nào để bày tỏ tâm tư, tình cảm. Nghệ sĩ vui cũng có, nhưng cũng có những lúc buồn. Những nỗi buồn của tôi được nén vào trong nhiều hơn. Thông qua chương trình, tôi muốn bày tỏ những cảm xúc mà bao nhiêu năm qua tôi đã chôn vùi”.

Đến hiện tại, Trương Minh Cường khẳng định đã vượt qua được biến cố. Anh xem việc đứng trên sân khấu Tình bolero 2025 đã thành công một phần đối với mình. "Tôi không giỏi, nhưng tôi đã vượt qua được chính bản thân mình để trở lại sân khấu. Đã có quãng thời gian tôi từng nghĩ mình sẽ không thể quay lại với nghề. Nhưng bằng hết sức lực của mình, bằng sự yêu nghề và mong muốn cống hiến cho khán giả, tôi đã trở lại”, anh bộc bạch.

Màn trình diễn nhiều cảm xúc của Trương Minh Cường tại sân khấu Tình bolero 2025. Anh được giám khảo khuyên chú ý hơn về kỹ thuật khi hát Ảnh: BTC

Giám khảo nói gì về bài thi của Trương Minh Cường?

Theo dõi bài thi, Hamlet Trương đánh giá cao khả năng chọn bài của Trương Minh Cường vì không chỉ phù hợp với chất giọng mà còn khơi gợi câu chuyện nam diễn viên muốn kể. Ca sĩ Đình Văn khen ngợi chất giọng của Trương Minh Cường, song ông khuyên nam diễn viên Lật mặt 7: Một điều ước cần chú ý hơn về mặt kỹ thuật.

Kha Ly hào hứng khi được gặp lại Trương Minh Cường ở sân khấu Tình bolero 2025. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ được theo dõi đàn anh ca hát. “Trong quãng thời gian vừa qua, anh ấy đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Với tôi, hình ảnh của Trương Minh Cường là một nam diễn viên điển trai. Hôm nay, anh mới có dịp bộc bạch những nỗi niềm của anh. Tôi hy vọng anh ấy sẽ vượt qua những biến cố và trở lại với một Trương Minh Cường của trước đây”, nữ giám khảo bộc bạch.

Danh ca Phương Dung góp ý thêm ở câu hát trong bài Kiếp đam mê, Trương Minh Cường cần thể hiện khéo léo, đậm chất tự sự hơn. Thậm chí, nữ giám khảo còn tranh thủ thị phạm để nam diễn viên tiến bộ hơn trong vòng thi sau.