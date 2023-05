Trương Minh Cường nói gì về việc nghệ sĩ đòi quyền 'riêng tư'?

Trương Minh Cường chia sẻ về quyền riêng tư của nghệ sĩ Chụp màn hình

Trương Minh Cường từng là cái tên làm mưa làm gió tại thị trường phim Việt. Không chỉ ghi dấu ấn với nhiều bộ phim nổi tiếng như: Gió nghịch mùa, Cỏ đuôi gà, Người mẫu… nam diễn viên còn đắt show quảng cáo, được nhiều nhãn hàng săn đón. Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, anh gây tiếc nuối khi tạm dừng nghệ thuật để sang Mỹ định cư.

Diễn viên Trương Minh Cường thừa nhận việc anh rời xa showbiz một phần do áp lực vì "quá nổi tiếng". Sao phim Gió nghịch mùa tâm sự: "Tôi nổi tiếng quá nhanh mà không hề được huấn luyện, chỉ bảo cách sống của người nổi tiếng thế nào. Lần đầu tiên đóng phim, tôi đã được đóng 60 tập. Sau đó, tôi liên tục đóng vai chính và nhận nhiều quảng cáo. Nhưng sự may mắn đó mang đến nhiều áp lực. Tôi sợ vì sự riêng tư của mình bị xâm phạm. Tôi đã trốn chạy với rất nhiều lý do: tôi trốn chạy với chính bản thân, tôi trốn chạy với hào quang mình đang có, tôi trốn chạy để tìm sự bình yên".

Trương Minh Cường trải lòng về cuộc sống áp lực của người nổi tiếng Chụp màn hình

Trương Minh Cường cho biết may mắn khi sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi để theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, đó không phải là điều anh hoàn toàn hài lòng. Bởi lẽ, nghệ sĩ phải đánh đổi nhiều thứ khi nổi tiếng.

Anh nói: "Khi càng nổi tiếng, tôi đi đâu cũng khó, làm gì cũng khó vì ai cũng biết mình. Cái sướng của người nghệ sĩ là được khán giả tung hô nhưng hạn chế là thế giới của họ ngày càng thu hẹp. Với người bình thường, họ không có sự tung hô nhưng họ có cả thế giới".

Bên cạnh đó, nam diễn viên 7X cũng hé lộ góc nhìn về "hào quang" và sự "riêng tư" trong cuộc đời nghệ sĩ. Anh cho biết: "Mỗi người sinh ra đều có một nhiệm vụ riêng. Nghệ sĩ cũng là một nghề, hào quang hay không hào quang thì chúng ta cũng là những mảnh ghép của nhau. Chúng ta cần phải cảm thông, chia sẻ lẫn nhau. Tôi không có khái niệm phân biệt giữa người tốt hay xấu, nghệ sĩ hay không nghệ sĩ".

Trương Minh Cường cho rằng nghệ sĩ dù có hào quang hay không cũng phải học cách cảm thông, chia sẻ với người khác Chụp màn hình

Khi được hỏi việc đòi hỏi sự riêng tư với nghệ sĩ có đúng không, Trương Minh Cường chia sẻ: "Nghệ sĩ bị xâm phạm quyền riêng tư là có. Thực sự, không có quyền riêng tư nào hết. Tôi muốn làm người bình thường, có sự riêng tư mà có được đâu. Khán giả quá kỳ vọng vào nghệ sĩ phải làm được những việc hơn bình thường. Nhưng nghệ sĩ cũng như người bình thường, cũng có chuyện xấu. Cứ xem họ đang làm một công việc đặc thù, đừng xem nghệ sĩ là hoàn hảo. Tôi không xem nghệ sĩ là điều gì đó ghê gớm lắm nhưng chúng ta đang thần tượng hóa vai diễn của họ và chúng ta buộc họ làm theo ý muốn của mình. Nhưng khi họ không làm được thì làm chúng ta tổn thương".

Đồng thời, Trương Minh Cường cũng hy vọng khán giả mở lòng và có cái nhìn công tâm khi đánh giá nghệ sĩ. Anh khuyến khích công chúng tha thứ cho nghệ sĩ khi họ gặp scandal, đặc biệt là với những người từng có nhiều đóng góp tích cực cho nghệ thuật.