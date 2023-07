Trương Ngọc Ánh làm giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Malaysia

LHP Quốc tế Malaysia (MIFFest) là một triển lãm giới thiệu các bộ phim quốc tế và địa phương tại Malaysia. Đồng hành cùng sự kiện này là Giải thưởng Toàn cầu Vàng Malaysia (MGGA), nơi tổ chức Jazzy Group công nhận các nhà làm phim có thành tích đáng kể trong suốt cả năm. Cả hai sự kiện đều được thành lập vào năm 2016.

Năm nay có 10 bộ phim tranh giải chính thức gồm: Eraser (Malaysia); Our Home (Ấn Độ); Let The Dance Begin (Tây Ban Nha); Luxembourg, Luxembourg (Ukraine); Autobiography (Indonesia); Plan 75 (Nhật); Sunny Side of the Street (Hồng Kông); Snow and the Bear (Thổ Nhĩ Kỳ); A Light Never Goes Out (Hồng Kông); My Small Land (Nhật).