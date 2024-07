Trương Ngọc Ánh nói về hiện tượng sách 'Chia sẻ từ trái tim' của tác giả Thích Pháp Hòa

Tác phẩm mới Chia sẻ từ trái tim của Thích Pháp Hòa (do First News và NXB Dân Trí ấn hành) không chỉ giúp những triết lý của đạo Phật trở nên gần gũi, mà còn chạm đến trái tim người đọc, giúp độc giả thấy được Phật pháp không phải là cái gì quá cao siêu mà nằm ngay tại tâm thức của mỗi người.

Diễn viên điện ảnh Trương Ngọc Ánh cảm nhận ngắn gọn: "Từng lời từng chữ của thầy rất giản dị và khiêm cung. Cả nhà mình đón đọc nhé , rất ý nghĩa".

Tác giả Thích Pháp Hòa và tác phẩm mới

Chia sẻ từ trái tim gồm 50 bài giảng nhân quả thiết thực được tuyển chọn cẩn thận từ hàng trăm bài pháp thoại của thầy Pháp Hòa được nhiều người yêu thích First News

Nhiều người cứ ngỡ những tư tưởng lớn của đạo Phật, từ Hoa Nghiêm, Bát Nhã cho đến Địa Tạng, Dược Sư, Thủ Lăng Nghiêm… quá "khó nhằn" nhưng qua lời giảng của tác giả lại trở nên dễ hiểu và gần gũi. Tác giả khéo léo lồng ghép những giáo lý của nhà Phật vào các câu chuyện kể. Đó có thể là một vài mẩu chuyện trong đời sống tu hành hoặc một vài vấn đề liên quan đến những Phật tử mà tác giả đã có duyên gặp gỡ.



Tác giả Thích Pháp Hòa hài hước lý giải về việc sống cho hiện tại: "Quá khứ đã qua mà tương lai thì chưa tới. Nhiều người ngồi chờ tương lai bằng cách đi xem bói đầu năm. Nghe ông thầy nói "Chà, tuổi của chị tháng 12 có tai nạn nghen" là bắt đầu ngồi rầu từ tháng Giêng cho tới tháng 12. Mình đi hỏi về tương lai, đi kiếm tương lai để rồi đau khổ trong từng ngày, từng phút sống của hiện tại. Tháng 12 chưa tới, trong khi mỗi ngày, mỗi tháng trong hiện tại, mình đang đau khổ".

Theo ông Nguyễn Văn Phước - đại diện First News: "Quyển sách Chia sẻ từ trái tim gồm 50 bài giảng nhân quả thiết thực trong cuộc sống là tuyển tập 50 chủ đề được Ban biên tập First News tuyển chọn cẩn thận từ hàng trăm bài pháp thoại của thầy Pháp Hòa được nhiều người yêu thích. Những pháp thoại được chọn lọc và ghi lại theo tinh thần giữ nguyên văn nội dung thầy truyền đạt trực tiếp đến đại chúng cũng như phong thái tự nhiên, giản dị vốn có của thầy".

Vì vậy, độc giả sẽ có thể cảm nhận được bầu không khí gần gũi, sinh động của buổi pháp thoại. Ngoài ra, các bài giảng cũng được Ban biên tập phân loại và sắp xếp theo các chủ đề, từ những vấn đề cơ bản, dễ tiếp nhận đến những điều chiêm nghiệm sâu sắc hơn, từ lý thuyết đến thực hành.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Phước: "Bên cạnh đó, quyển sách cũng dành một chương cho các mối quan hệ gia đình và xã hội, mang đến cho độc giả góc nhìn đầy trí tuệ và tình thương về những vấn đề mình thường gặp trong cuộc sống. Tuy các chủ đề giảng pháp rất đa dạng, nhưng những lời dạy của thầy Thích Pháp Hòa luôn nhất quán theo triết lý Nhân – Duyên - Quả. Nhờ đó, độc giả có thể dễ dàng tiếp thu và vạch ra con đường đi phù hợp với cá nhân mình mà không sợ bị lạc hướng khỏi chánh pháp".

Cuốn sách còn nói về các mối quan hệ gia đình và xã hội, mang đến cho độc giả góc nhìn đầy trí tuệ và tình thương về những vấn đề mình thường gặp trong cuộc sống First News

Theo thông tin từ First News, hiện đang có 6 nhà in cùng chạy song song in thêm 20.000 cuốn Chia sẻ từ trái tim của thầy, để kịp đáp ứng nhu cầu của độc giả trong và ngoài nước.