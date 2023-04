Trường phổ thông Thái Bình Dương: Khẳng định vị thế trong lĩnh vực giáo dục tại ĐBSCL

Lãnh đạo Trường phổ thông Thái Bình Dương (thứ 4 từ trái qua) tham dự một sự kiện tại TP.Cần Thơ Kỳ Duyên

Trường phổ thông Thái Bình Dương (Pacific College) thành lập năm 2007. Trường đào tạo từ bậc mầm non đến bậc trung học phổ thông. Trong môi trường giáo dục của trường, học sinh (HS) được giảng dạy song song chương trình của Bộ GD-ĐT và chương trình tiếng Anh “One to One” theo chuẩn của Cambridge, do các giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm giảng dạy.

Với chuẩn chương trình One to One, HS được giao tiếp tiếng Anh một - một với thầy cô trong giờ học, kết hợp học phần online hướng đến mục tiêu kết quả đầu ra trung bình IELTS 6.5. Cùng với đó, nhà trường lồng ghép dạy tiếng Anh vào các hoạt động ngoại khóa để phát huy kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và trải nghiệm thực tế cho HS.

Để tạo môi trường học tập hứng thú, Trường phổ thông Thái Bình Dương tiên phong đưa chương trình Stem-Robotics vào giảng dạy, tạo môi trường học tập trực quan, giúp HS khơi nguồn tư duy sáng tạo, yêu thích khoa học công nghệ. Những năm qua, HS của trường đã đạt được nhiều thành tích trong các kỳ thi về Robotics cấp thành phố, quốc gia. Đặc biệt, tại cuộc thi “Sân chơi khoa học ứng dụng FIRST LEGO League (FLL)” mùa giải 2021 dành cho HS tiểu học, do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp Tổ chức FIRST® và Tập đoàn LEGO®, HS của PIC đã xuất sắc đoạt giải “Giá trị cốt lõi”.

Học sinh Trường phổ thông Thái Bình Dương đạt giải nhất trong Hội thi hùng biện tiếng Anh TP.Cần Thơ năm học 2022 -2023 Kỳ Duyên

Song song giáo dục kiến thức, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa phù hợp từng độ tuổi, trang bị kỹ năng sống nhằm góp phần giúp HS phát triển toàn diện.

Ông Nguyễn Thanh Thống, Giám đốc điều hành Hệ thống Giáo dục Thái Bình Dương, cho biết nhà trường luôn phấn đấu với sứ mệnh đào tạo ra những thế hệ HS có phẩm chất, kiến thức tốt và năng lực để đáp ứng được yêu cầu của thời đại, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Trường có 12 năm liên tiếp có 100% HS đậu tốt nghiệp THPT và hầu hết các em đều trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học. Với những thành tựu đạt được trong suốt 16 năm qua, Trường phổ thông Thái Bình Dương đã khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực giáo dục tại TP.Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung.

“Trường phổ thông Thái Bình Dương luôn nỗ lực phát huy giáo dục “Lấy HS làm trung tâm”, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, áp dụng thành công phương pháp dạy và học tích cực; dựa trên 3 nền tảng là Công nghệ - Làm việc nhóm - Cách đánh giá, giúp giáo viên sáng tạo, HS học tập tích cực”, ông Nguyễn Thanh Thống nhấn mạnh.