Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Trường quốc tế châu Âu TP.HCM đạt kiểm định quốc tế WASC

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
12/01/2026 14:29 GMT+7

Trường quốc tế châu Âu TP.HCM (EIS) vừa chính thức được kiểm định bởi Hiệp hội Các trường Phổ thông và Đại học miền Tây Hoa Kỳ (WASC), một trong sáu tổ chức kiểm định vùng uy tín nhất của Mỹ.

Trường quốc tế châu Âu TP.HCM đạt kiểm định quốc tế WASC- Ảnh 1.

Quy trình kiểm định của WASC được thực hiện nghiêm ngặt dựa trên bằng chứng thực tế, đánh giá toàn diện các yếu tố gồm chất lượng giảng dạy, chương trình đào tạo, năng lực lãnh đạo, hệ thống quản trị, kết quả học tập và mức độ gắn kết cộng đồng. Việc đạt kiểm định là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và nền tảng giáo dục bền vững mà EIS đã dày công kiến tạo, khẳng định nhà trường luôn đáp ứng trọn vẹn các chuẩn mực quốc tế khắt khe nhất.

Với các gia đình có định hướng cho con du học, cột mốc này mang ý nghĩa thiết thực. Học sinh khối 12 hiện tại sẽ là lứa đầu tiên tốt nghiệp với bằng trung học và học bạ được WASC kiểm định giúp hồ sơ dễ dàng được đối chiếu và công nhận tạo lợi thế lớn khi xét tuyển tại nhiều nước lớn trên thế như Mỹ, Canada.

Đồng thời, chứng nhận WASC cho phép học sinh tự tin lựa chọn lộ trình học tập phù hợp với thế mạnh cá nhân. Dù theo đuổi Chương trình Tú tài quốc tế (IB) toàn phần hay các môn học riêng lẻ, các em vẫn sở hữu văn bằng uy tín, đảm bảo không làm giảm giá trị hay sức cạnh tranh của hồ sơ học thuật. Hiện, EIS đã đạt kiểm định toàn diện từ cả WASC và CIS đến năm 2029.

Tìm hiểu cơ hội học bổng tại EIS tại đây

Khám phá thêm chủ đề

Trường quốc tế châu Âu TP.HCM EIS đạt kiểm định quốc tế WASC kiểm định vùng uy tín EIS
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận