Trường quốc tế đầu tư cho trung tâm thiết kế STEAM

Trung tâm rộng 7.100 m2

Trung tâm nằm trong khuôn viên trường THCS mới của SSIS, nơi bao gồm hai tòa nhà với thiết kế, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Trường định hướng giáo dục những thế hệ trẻ có kiến thức, kỹ năng cao, đặc biệt trong ngành khoa học và công nghệ, kỳ vọng các em mang tầm vóc của người lãnh đạo, có khả năng kiến tạo tương lai.

Lễ khánh thành trường THCS và trung tâm thiết kế STEAM của Trường Quốc tế Nam Sài Gòn. Ảnh: SSIS

STEAM Design Center gồm 17 không gian học tập với hai phòng makerspace, nghiên cứu khoa học độc lập, nghệ thuật và nhiều không gian làm việc nhóm riêng. Bên cạnh đó, trong tòa nhà THCS, trường xây dựng Nhà nghệ thuật Blackbox; nhà thi đấu thể dục thể thao; phòng nhảy và 35 phòng học với chỗ ngồi linh hoạt, 10 phòng hợp tác; Hai thư viện với hơn 6.000 đầu sách, 18.000 ấn phẩm online…

Theo quan điểm của hai nhà sáng lập - ông Lawrence Ting và ông Ferdinand Tsien, giáo dục là nền tảng của tiến bộ, giúp mỗi cá nhân phát huy tối đa tiềm lực. Trong buổi lễ khánh thành, TS Catriona Moran - Hiệu trưởng Trường Quốc tế Nam Sài Gòn chia sẻ, trường thiết kế cơ sở vật chất tỉ mỉ nhằm phát huy tối đa sự sáng tạo, sáng kiến mới và kỹ năng cộng tác.

"Coi không gian học tập như 'người thầy thứ ba', cùng với chương trình đào tạo và người dạy chuyên môn cao, chúng tôi muốn giúp học sinh phát triển toàn diện kiến thức và nhân cách. Các em sẽ lớn lên tài giỏi về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật, toán học và có thể hơn thế", bà nhấn mạnh.

Do đó, sau khi khánh thành trung tâm, SSIS sẽ bổ sung 12 khóa học mới liên quan đến môn STEAM vào chương trình học. Bắt đầu từ năm học 2024-2025, trường tổ chức giảng dạy Công nghệ thiết kế, Trí tuệ nhân tạo, Robot và tự động hóa, Thời trang và nguyên vật liệu may mặc. Song song, SSIS Mở rộng cuộc thi VEX Robot và lần đầu tiên đưa học sinh đi thi đấu FIRST Robotics năm 2025-2026.

Khuôn viên trường THCS và Trung tâm thiết kế STEAM của SSIS. Ảnh: SSIS

TS Catriona Moran chia sẻ thêm, việc mở mới trường THCS và trung tâm thiết kế STEAM Design Center mang đến cho học sinh SSIS cơ hội học và trau dồi kiến thức, ứng dụng kiến thức vào thực tế ngay trên ghế nhà trường.

STEAM đóng vai trò quan trọng

Kiến thức liên ngành của các môn học STEAM gồm Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học đóng vai trò quan trọng trong xã hội hiện tại. Vì vậy, với trung tâm ứng dụng STEAM Design Center, học sinh có thể trải nghiệm công cụ sáng tạo thực tế, từ đó, phát triển tư duy sáng tạo trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng.

Tham gia buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, Trường Quốc tế Nam Sài Gòn là đơn vị đầu tiên tại địa phương đầu tư xây dựng Trung tâm Thiết kế STEAM, trang bị các điều kiện về cơ sở vật chất cần thiết thể học sinh tập trung học tập theo phương pháp STEM.

Ông đánh giá cao không gian sinh hoạt, học tập, nghiên cứu tại trung tâm, mang đến cho học sinh nhiều trải nghiệm, tạo điều kiện cùng trao đổi, vận dụng những kiến thức các môn học giải quyết các vấn đề thực tiễn.

"Các em có thể cùng nhau làm việc nhóm. Với sự sáng tạo của mỗi cá nhân, các em nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm phục vụ cho việc học tập, hữu ích với cộng đồng", ông nói thêm.

Ngoài ra, Trường dự kiến liên tục trau dồi và cập nhật để nâng cấp tiêu chuẩn để đồng hành của thầy cô giáo và học sinh các trường công trên địa bàn thành phố. Đơn vị muốn đưa không gian STEAM này trở thành nơi thầy và trò trên toàn địa bàn TP.HCM cùng SSIS học tập, thảo luận, chia sẻ.